Бастрыкину и Чайке не до смеха
Вслед за громкими арестами сотрудников СК, отставкой Владимира Маркина и грядущими серьезными перестановками в руководстве силовых ведомств, возможно, настанет очередь и Генпрокуратуры
На информацию об уходе со своего поста главного ньюсмейкера Следственного Комитета генерал-майора юстиции Владимира Маркина экспертное сообщество откликнулось неоднозначно. Кто-то увидел в этом реакцию Кремля на последние скандалы с участием «лица СКР». Свойственная экс-телеведущему и владельцу сомнительного диплома, полученного в Институте экономики и культуры, хамоватость за последние полгода подводила его, как минимум, дважды. В июне Владимир Маркин нелицеприятно прокомментировал высказывания мэра Марселя, заставив пресс-секретаря Владимира Путина заявить, что слова представителя СК не отражают официальной точки зрения. А 7 сентября разгорелся скандал вокруг новой книги, якобы написанной Маркиным, «Самые громкие преступления XXI века в России». Глава пресс-службы СКР был дважды уличен в плагиате, однако в ответ на замечания автора «Новой газеты» Надежды Прусенковой он назвал ее «никому… не известной и не нужной журналистишкой». Поэтому якобы нервы у АП не выдержали и Маркина отправили с должности чуть раньше положенного срока.
В тонкую духовную организацию сотрудников Администрации Президента отчего-то не верится. Равно как и в искренность властей, демонстрируемую в борьбе с коррупцией. Скорее, можно поверить во вполне понятное желание бросить кость народу перед выборами («ну вы же видите! Мы боремся!») и в наличие межведомственных разборок среди силовиков. Когда на одной стороне выступает ФСБ, остальные (в разных сочетаниях) – на другой. Иначе трудно объяснить присутствие бойцов спецподразделений ФСБ во многих громких «сюжетах» 2016 года. В июле они задерживают бывших бойцов спецподразделения УФСИН «Тайфун». Тогда же задержали первого заместителя руководителя столичного главка Следственного комитета РФ Дениса Никандрова, начальника службы собственной безопасности этого ведомства Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова. В августе эфэсбешники наведываются в офисы питерской компании «Метрострой», которую вице-губернатор Албин (Слюняев) по неизвестным широкой общественности причинам спешно привлекает к достройке стадиона «Зенит-Арена». Примеры можно продолжать долго.
Перестановки в руководстве у силовиков объясняются и стремлением Кремля «закрыть» тему противостояния Росгвардии, МВД и оказавшегося в межеумочном положении СК РФ. Не в лучшем положении и ФСО – семья Муровых уже засветилась в коррупционных скандалах, поэтому объединение, в рамках борьбы с коррупцией, со структурой во главе которой стоял человек, в коррупции подозреваемый, было бы как-то противоестественно.
Получается, что сегодня «черные метки» имеют МВД, ФСО и СК. Но – не ФСБ. Поэтому кадровые перемены неизбежны – Владимир Маркин может сколько угодно призывать не смешить народ сообщениями о грядущей в ближайшие месяцы отставке Александра Бастрыкина, но она обязательно будет.
А что же Генпрокуратура? Неужели она окажется в стороне? Вряд ли. Еще в июле глава коммуникационного холдинга «Minchenko consulting» Евгений Минченко заявил, что к группе снижающегося влияния, помимо Николая Патрушева и Бориса Грызлова, относится и Юрий Чайка. С точки зрения использования в качестве мальчика для биться генпрокурор со своей семьей подходит, вроде бы, со всех точек зрения. На его «слабые» места сто раз указывал Алексей Навальный, и единственное, что спасает Юрия Чайку и двух его сыновей – это защита, которую демонстрирует Кремль. Пока демонстрирует. Есть еще, конечно, и факт переназначения Юрия Чайки Совфедом на очередной пятилетний срок. Но это, скорее, формальность.
Действительно, у Чаек есть весь джентльменский набор, который вызывает законное негодование общества. Бизнес, созданный сомнительными путями (конкурсы, проводимые на специальных условиях; уголовные преступления), зарубежная собственность, законность приобретения которой тоже вызывает вопросы; связь с лицами, подозреваемыми в совершении уголовных преступлений; нарушение антимонопольного законодательства и доминирование в стратегически важных отраслях; кумовство и конфликт интересов. Обо всем этом говорилось не только в расследованиях ФБК – к таким выводам можно прийти, если внимательно изучить документы и просто обстоятельства дел, связанных с бизнесом сыновей Генерального прокурора России. Своими «деяниями» Игорь и Артем Чайки уже давно сделали посмешищем не только отца с Генпрокуратурой как таковой, но и страну в целом. А за державу, согласитесь, все-таки обидно.
О том, что «в теме» находится вся семья Чаек, говорят события 2011 года. Тогда Дмитрию Медведеву пришлось устраивать встречу «на троих» с Александром Бастрыкиным и Юрием Чайкой в связи с «Игорным делом». СКР хотел допросить Артема Чайку по делу о мошенничестве, связанному с незаконными казино в Подмосковье, которые, по версии следствия, крышевала прокуратура, и по делу о покушении на вымогательства $2 млн у главы Серпуховского района Александра Шестуна. Понимая, что СКР пойдет в этом вопросе до конца, Юрий Чайка бросился за защитой к Президенту. Тот заявил, что конфликт не должен быть публичным, поскольку это «вредит работе ведомств» и «имиджу власти». В тот раз Чайке удалось переиграть СКР. Но сегодня обстоятельства изменились. И аргументом может быть не позиция того или иного ведомства, а банальное желание остаться у власти. А для этого, повторимся, народу надо время от времени бросать кость. Совсем близких типа Игоря Шувалова, конечно, не кинут, а пожертвовать для виду Чайкой можно. Сослав, для приличия, послом в Швейцарию.
Хотя и здесь возможны неожиданные повороты. Мы не знаем, кто нарыл и открыл информацию на замначальника управления ГУЭБиПУ МВД Дмитрия Захарченко и его 8 миллиардов рублей наличными. И про панамские счета. Цифры, которые могут всплыть в связи с семьей Чаек, думаю, вполне сопоставимы. Уж если у Игоря Чайки только бюджетных контрактов больше 300 миллиардов ежегодно… Возможно, что соответствующие документы просто тихо ждут своего часа в здании на Лубянке.