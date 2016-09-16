Московские чиновники потратят 18,7 млн рублей из бюджета на поездки в США и Латинскую Америку
Поездки рассчитаны на 4 дня. В США до конца текущего года запланированы встречи с зарубежными партнерами по поводу «двустороннего сотрудничества и городского развития»
Московские власти в условиях финансового кризиса нашли в городском бюджете 18,7 млн рублей на организацию двух поездок чиновников в США и Латинскую Америку для встреч с зарубежными коллегами.
Поездки рассчитаны на 4 дня. В США до конца текущего года запланированы встречи с зарубежными партнерами по поводу «двустороннего сотрудничества и городского развития». Мероприятия пройдет в Техасе и Калифорнии.
В Латинской Америке московские чиновники посетят города Мехико и Лима и побеседуют с коллегами о «передовых информационных технологиях и их внедрении в городскую среду».
Согласно информации на сайте госзакупок, заказчиком в обоих случаях выступает департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы. Исполнителем будет ГУП «Московский центр международного сотрудничества».