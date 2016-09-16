Кандидата в депутаты и борца с «Единой Россией» из Подмосковья отравили ядом
Кандидата в депутаты от оппозиции Артема Любимова, который баллотировался по Волоколамскому району Подмосковья, пытались отравить неизвестным ядом. В настоящее время оппозиционер находится в больнице
Кандидата в депутаты от оппозиции Артема Любимова, который баллотировался по Волоколамскому району Подмосковья, пытались отравить неизвестным ядом. В настоящее время оппозиционер, правозащитник и борец с «Единой Россией» находится в больнице.
Любимов записал видеообращение, в котором рассказал, что его попытались отравить незадолго до выборов и за день до митинга, который должен был состояться в пятницу, 16 сентября. В его диагнозе написано «Острый аллергический дерматит по типу синдрома Стивена Джонса», сообщает портал «Ламаград».
«Пока врачи не могут понять, что именно вызвало интоксикоз. Это не еда, не напитки, будем выяснять», - сообщил кандидат в депутаты.
Артем Любимов также призвал избирателей прийти на выборы и голосовать против «Единой России».
Ситуацию в Волоколамском районе прокомментировал оппозиционер Алексей Навальный. «Охренеть. Ну вот вам и новости «честных выборов». Чувак реально бился с «Единой Россией» и всей чиновничьей мафией в Волоколамском районе Московской области. Пошел на выборы. Объявил митинг с самыми злостными лозунгами. Отравлен неизвестным ядом и попал в реанимацию», - написал Навальный на своей странице в Facebook.