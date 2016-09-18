Глава ЦИК пригрозила судом за ложные сообщения о «каруселях» на выборах
В частности, сообщения о махинациях с открепительными удостоверениями поступили из Барнаула. Сейчас эта информация проверяется
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в день выборов пригрозила судебными исками за ложные сообщения о так называемых “каруселях” на избирательных участках.
В частности, сообщения о махинациях с открепительными удостоверениями поступили из Барнаула. Сейчас эта информация проверяется.
"Пытаются опять истерить и спекулировать темой открепительных, что там какие-то "карусели" с открепительными - это полная чушь. Особенно это касается Москвы и Московской области, там их выдано ничтожное количество", - заявила Памфилова, cлова которой приводит ТАСС.
Главы ЦИК добавила, что если «спекулянты» будут продолжать делать подобные заявления, им придется ответить в суде за клевету и дискредитацию выборов.
"Если есть какие-то факты - пусть нам присылают, мы тут же будем реагировать", - добавила Памфилова.
Так, кандидат-одномандатник Юлия Галямина сообщила об организованном подвозе избирателей и опубликовала в Twitter номера автобусов, на которых возят "карусельщиков".
Кандидат Николай Ляскин рассказал о массовом подвозе на участки курсантов МЧС, так как его конкурент конкурент на выборах от "Единой России" является президентом академии МЧС.
Кандидат Константин Янкаускас сообщил о массовом подвозе избирателей, а также о нарушении правил голосования по дополнительному списку для курсантов МВД.