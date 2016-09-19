ЦИК обнародовал предварительные итоги голосования. В Думу проходят четыре партии
После закрытия избирательных участков социологические службы опубликовали результаты экзит-поллов (опрос на выходе с избирательных участков), в соответствии с которыми в Госдуму седьмого созыва проходят только четыре партии
После закрытия избирательных участков социологические службы опубликовали результаты экзит-поллов (опрос на выходе с избирательных участков), в соответствии с которыми в Госдуму седьмого созыва проходят только четыре партии.
Так, по данным ВЦИОМ, в нижнюю палату парламента проходят «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».
«Единая Россия», по данным экзит-поллов набирает 44,5% голосов, ЛДПР 15,3%, КПРФ - 14,9%, а «Справедливая Россия» - 8,1%.
Остальные партии не проходят пятипроцентный барьер.
Центризбирком России также обнародовал первые данные. По предварительным подсчетам, «Единая Россия» набирает на выборах 44,15%, ЛДПР - 18,39%, КПРФ - 17,24%, «Справедливая Россия» - 6,24%.
«Единая Россия» также получает 65 мест в Госдуме седьмого созыва по одномандатным округам.
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, максимальная явка на выборах в Госдуму зафиксирована в Кемеровской области. Там явка составила 78,96%.
На втором месте оказалась Тюменская область с явкой в 74,13%, на третьем - Чечня - 72,16%.
Меньше всего избирателей пришли на участки в Санкт-Петербурге. Явка в северной столице составила всего 16,12%. В Москве этот показатель составляет 19,86%.