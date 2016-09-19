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Политика
19 сентября 17:05

Малые политические партии получили 16 мандатов в региональных парламентах

Политические партии, которые не смогли преодолеть 5%-й барьер для прохождения в Госдуму седьмого созыва, получили несколько мандатов в региональных парламентах. Всего малые партии получили 16 депутатских мандатов

Политические партии, которые не смогли преодолеть 5%-й барьер для прохождения в Госдуму седьмого созыва, получили несколько мандатов в региональных парламентах.

Всего малые партии получили 16 депутатских мандатов.

В Центризбиркоме сообщили, что партия «Патриоты России» получила два депутатских мандата в Калининградской областной думе и два мандата в Законодательном собрании Красноярского края.

«Яблоко» будет представлять один депутат в Псковском областном собрании и еще один в Новгородской областной думе. Еще три мандата «Яблоко» получило в Заксобрании Карелии.

«Партия роста» в ЗакСобрании Санкт-Петербурга будет представлена двумя депутатами. Еще один кандидат от этой партии прошел в Калининградскую облдуму.

«Пенсионеры за справедливость» провели по одному представителю в Мособлдуму, в Законодательные собрания Приморского края и Свердловской области.

От партии «Родина» один кандидат прошел в Тамбовскую областную думу.

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