Малые политические партии получили 16 мандатов в региональных парламентах
Политические партии, которые не смогли преодолеть 5%-й барьер для прохождения в Госдуму седьмого созыва, получили несколько мандатов в региональных парламентах. Всего малые партии получили 16 депутатских мандатов
Политические партии, которые не смогли преодолеть 5%-й барьер для прохождения в Госдуму седьмого созыва, получили несколько мандатов в региональных парламентах.
Всего малые партии получили 16 депутатских мандатов.
В Центризбиркоме сообщили, что партия «Патриоты России» получила два депутатских мандата в Калининградской областной думе и два мандата в Законодательном собрании Красноярского края.
«Яблоко» будет представлять один депутат в Псковском областном собрании и еще один в Новгородской областной думе. Еще три мандата «Яблоко» получило в Заксобрании Карелии.
«Партия роста» в ЗакСобрании Санкт-Петербурга будет представлена двумя депутатами. Еще один кандидат от этой партии прошел в Калининградскую облдуму.
«Пенсионеры за справедливость» провели по одному представителю в Мособлдуму, в Законодательные собрания Приморского края и Свердловской области.
От партии «Родина» один кандидат прошел в Тамбовскую областную думу.