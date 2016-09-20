Выборы президента в России могут состояться на год раньше
Российские власти решили заранее выделить из бюджета средства на проведение президентских выборов в стране. Выборы главы государства назначены на март 2018 года, однако Минфин предлагает заложить 14,8 млрд рублей на эти цели в бюджет 2017 года
Российские власти решили заранее выделить из бюджета средства на проведение президентских выборов в стране. Выборы главы государства назначены на март 2018 года, однако Минфин предлагает заложить 14,8 млрд рублей на эти цели в бюджет 2017 года.
Таким образом, финансовое ведомство решило подстраховаться на случай ухудшения экономической ситуации в стране.
Секретарь Центризбиркома Майя Гришина сообщила РИА Новости, что письмо Минфина связано со стартом в конце 2017 года предвыборной кампании.
«Начало кампании по закону возможно в конце декабря. Средства предусматриваются на финансовый год, потому что закон говорит о том, что они сразу доводятся, как только назначаются выборы, поэтому нельзя их предусматривать на 2018 год», - заявила Гришина.
В свою очередь финансист Артем Торчинский в статье для журнала The New Times отмечает, что, например, на выборы 2012 года деньги были заложены в год проведения голосования, а не за год до них как сейчас.
Решение Минфина сразу же породило слухи о переносе выборов президента на более ранний срок.
«Похоже, сотрудники Минфина знают что-то, что не знают даже кремлевские идеологи, а именно, что в 2017 году нас ждут выборы президента. Осталось только придумать повод», - отметил Торчинский.