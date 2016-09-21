В Тверской области депутатом Заксобрания выбрали единоросса с судимостью за изнасилование
В Тверской области одним из победителей на выборах в местное Законодательное Собрание оказался кандидат с судимостью за изнасилование. Кандидат от «Единой России» Антон Секержицкий победил в Южном одномандатном округе №6
В Тверской области одним из победителей на выборах в местное Законодательное Собрание оказался кандидат с судимостью за изнасилование.
Кандидат от «Единой России» Антон Секержицкий победил в Южном одномандатном округе №6.
Секержицкий имел судимость по статье «Изнасилование», которая была погашена еще в 1997 году. Таким образом, единоросс смог на законных основаниях принять участие в выборах.
Самое интересное, что факт судимости был открыто указан в избирательном бюллетене. Однако Секержицкий смог заручиться поддержкой 31,84% голосов, сообщает Tverigrad.ru.
О победе Антона Секержицкого сообщил и первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Владимир Варфоломеев в своем Twitter. Он опубликовал скан избирательного бюллетеня, в котором указывалось, что Секержицкий имел судимость.
Секержицкого от участия в выборах в тверской парламент пытались отстранить конкуренты от КПРФ. Они просили врио губернатора Тверской области Игоря Руденю и руководителя регионального отделения единороссов, главы фракции партии в Госдуме Владимира Васильева отстранить Секержицкого от выборов.
Тогда в «Единой России» заявили, что руководству партии об этом ничего не известно, но обещали разобраться. В итоге кандидата от участия выборов никто отстранять не стал.