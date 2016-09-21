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21 сентября 02:24
Быков Дмитрий

Российский писатель, журналист, поэт, кинокритик, биограф Б. Л. Пастернака.

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Мы потому за вас и голосуем, что наш финал всеобщий неминуем

По данным на утро понедельника, «Единая Россия» набрала 54,2% голосов. Поэтический обозреватель Дмитрий Быков оперирует цифрами, которые имели место в воскресенье.

Вот говорят, что вам нарисовали
Процентов пятьдесят от сорока.
Все правда! Мы за вас голосовали.
Еще не все подсчитано пока.

Страна - за вас, за скромного премьера,
Что воплотил собою средний класс.
Не то что мы в восторге от ЕэРа,
А просто мы поддерживаем вас.

У вас во всем такие же проблемы,
Мы так же опасаемся зимы,
Вы ничего не можете, как все мы,
От Путина зависите, как мы,

Преследуют вас те же неудачи,
Вас так же выручает интернет,
А денег нет. У вас тут даже дачи,
У вас на ней спецсвязи даже нет!

Мы руки опускаем, как обычно,
Под прессингом идейного врага.
Как вы, мы понимаем все отлично,
Но все не можем сделать ни фига.

Мы все теперь — подобье нанопыли,
И если мы оглянемся назад,
А дети, скажем, спросят: где ж вы были?! —  
Как вам, нам будет нечего сказать.

С электоратом питерско-московским 
Сильнее сходны вы — на том стоим, — 
Чем вечные Зюганов с Жириновским 
И чем Явлинский с яблоком своим.

Хоть вы давно взобрались к властным высям, 
Вы мало отличаетесь от масс: 
Исход от вас нисколько не зависим, 
Как не зависят выборы от нас.

Мы потому за вас и голосуем — 
И клерки, и бойцы, и мужики, — 
Что наш финал всеобщий неминуем 
И роли одинаково жалки.

Не то чтоб нам по нраву этот морок, 
Но бушевать — ищите дурака. 
Все кончено. Примите ваши сорок 
Из проголосовавших сорока.

Источник - «Собеседник»

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