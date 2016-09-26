Людмила Нарусова вернется в Совет Федерации в качестве сенатора от Тувы
Мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова вернется в Совет Федерации. Глава Тувы Шолбан Кара-оол назначил ее представителем региона в верхней палате парламента
Мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова вернется в Совет Федерации. Глава Тувы Шолбан Кара-оол назначил ее представителем региона в верхней палате парламента.
«Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от Правительства Республики Тыва (Тува) Нарусову Людмилу Борисовну на срок моих полномочий», - говорится в указе главы Тувы.
Напомним, Людмила Нарусова являлась сенатором от Тувы с октября 2002 года до октября 2010 года. До октября 2012 года она представляла в сенате Брянскую область в Совете Федерации.
5 апреля 2013 года Нарусову исключили из «Справедливой России» по заявлению председателя партии Николая Левичева. В настоящее время она занимает должность президента фонда Анатолия Собчака (Нарусова является вдовой экс-мэра Санкт-Петербурга).