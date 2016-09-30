Управделами президента потратит 843 млн рублей на квартиры для чиновников
Управление делами президента России планирует приобрести 73 квартиры в Москве на общую сумму свыше 843 млн рублей. В заявке на сайте госзакупок отмечается, что приобретаемая жилплощадь относится к вторичному рынку
Управление делами президента России планирует приобрести 73 квартиры в Москве на общую сумму свыше 843 млн рублей. В заявке на сайте госзакупок отмечается, что приобретаемая жилплощадь относится к вторичному рынку.
Пресс-секретарь управляющего делами Елена Крылова рассказала ТАСС, что Управление таким образом участвует в выполнении Федеральной целевой программы «Жилище».
В рамках данной программы закупается жилье для очередников, которые находятся на государственной службе. Квартиры будут предоставляться по нормативам в зависимости от состава семьи чиновника.
Кроме того, отметили в Управделами президента, квартиры покупаются не в самых престижных районах столицы.