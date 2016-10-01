Сергей Лавров отказался извиняться за сбитый под Донецком «Боинг»
Ведущий телеканала ВВС Стивен Сакур поинтересовался у Сергея Лаврова, не собирается ли министр принести извинения в связи с обнародованием промежуточного результата расследования международной следственной группы об авиакатастрофе под Донецком
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался извиняться за причастность РФ к крушению малазийского «Боинга» в Донецкой области.
Ведущий телеканала ВВС Стивен Сакур поинтересовался у Сергея Лаврова, не собирается ли министр принести извинения в связи с обнародованием промежуточного результата расследования международной следственной группы об авиакатастрофе под Донецком.
«Принести извинения за что?» - переспросил у журналиста Лавров. Глава МИД объяснил, что Москва для начала дождется обнародования окончательных результатов, поскольку эксперты пока даже не могут назвать имена подозреваемых.
Глава МИД также сообщил, что ранее Россия передала следователям огромный объем данных, которые не были приняты во внимание, в то время как американские и украинские данные были учтены.
Напомним, в докладе международной следственной группы говорится, что малазийский пассажирский «Боинг» был сбит ополченцами непризнанной Донецкой республики из ЗРК «Бук». По данным следователей, ракетный комплекс был доставлен на Украину из России.