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04 октября 11:48

Главе Минкомсвязи прочат скорую отставку. Ему уже подобрали преемников

Российский министр коммуникаций и связи Николай Никифоров в скором времени может уйти в отставку. Об увольнении главы Минкомсвязи сообщает портал CNews со ссылкой сразу на четыре источника в телекоммуникационной отрасли и правительстве

Российский министр коммуникаций и связи Николай Никифоров в скором времени может уйти в отставку. Об увольнении главы Минкомсвязи сообщает портал CNews со ссылкой сразу на четыре источника в телекоммуникационной отрасли и правительстве.

В частности, отставка министра Никифорова активно обсуждалась в кулуарах Международного экономического форума в Сочи. По слухам, после увольнения Никифорова в отставку могут отправить и главу правительства Дмитрия Медведева.

Медведеву после ухода с поста премьера прочат должность главы Верховного или Конституционного суда РФ.

Никифоров, назначенный в 2012 году Медведевым, может перейти на работу в структуры госкорпорации «Ростех».

Новым главой Минкомсвязи может стать президент «Ростелекома» Сергей Калугин, глава Роскомнадзора Александр Жаров или экс-главы оператора фиксированной связи «Комстар - Объединенные Телесистемы» Сергей Приданцев.

Впрочем, на официальном уровне в Минкомсвязи опровергли информацию об отставке Николая Никифорова.

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