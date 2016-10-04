Главе Минкомсвязи прочат скорую отставку. Ему уже подобрали преемников
Российский министр коммуникаций и связи Николай Никифоров в скором времени может уйти в отставку. Об увольнении главы Минкомсвязи сообщает портал CNews со ссылкой сразу на четыре источника в телекоммуникационной отрасли и правительстве
Российский министр коммуникаций и связи Николай Никифоров в скором времени может уйти в отставку. Об увольнении главы Минкомсвязи сообщает портал CNews со ссылкой сразу на четыре источника в телекоммуникационной отрасли и правительстве.
В частности, отставка министра Никифорова активно обсуждалась в кулуарах Международного экономического форума в Сочи. По слухам, после увольнения Никифорова в отставку могут отправить и главу правительства Дмитрия Медведева.
Медведеву после ухода с поста премьера прочат должность главы Верховного или Конституционного суда РФ.
Никифоров, назначенный в 2012 году Медведевым, может перейти на работу в структуры госкорпорации «Ростех».
Новым главой Минкомсвязи может стать президент «Ростелекома» Сергей Калугин, глава Роскомнадзора Александр Жаров или экс-главы оператора фиксированной связи «Комстар - Объединенные Телесистемы» Сергей Приданцев.
Впрочем, на официальном уровне в Минкомсвязи опровергли информацию об отставке Николая Никифорова.