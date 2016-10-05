На ремонт депутатских квартир и покупку мебели из бюджета потратят 110 млн рублей
В Управделами президента сообщили, что ремонт будет произведен в 107 из 280 депутатских квартир в этом доме. В 78 квартирах после предыдущих жильцов потребовался текущий ремонт, а в 29 - капитальный
Управделами президента потратит на ремонт квартир для иногородних депутатов и закупку мебели 109,8 млн рублей. Соответствующие тендеры размещены на сайте госзакупок.
Ремонт квартир в доме по улице Улофа Пальме в Москве обойдется бюджету в 58,9 млн рублей. На мебель потратят еще 50,9 млн рублей.
Представитель управделами президента Александр Демин в беседе с телеканалом «Дождь» сообщил, что ремонт будет произведен в 107 из 280 депутатских квартир в этом доме. В 78 квартирах после предыдущих жильцов потребовался текущий ремонт, а в 29 - капитальный.
Капитальным ремонтом займется «Ремонтно-строительное управление» управделами президента, а исполнитель текущего ремонта пока не определен.
В списке закупаемой мебели указаны 26 вращающихся пластмассовых стульев стоимостью 15 000 рублей каждый, 252 деревянных стула на 6 млн рублей, зеркала, прикроватные тумбы, столы и кровати. Подрядчиком также стала структура управления делами президента - «Предприятие по поставкам продукции».