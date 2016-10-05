Владимир Жириновский предложил зашифровать данные о доходах депутатов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил комиссии по контролю за доходами депутатов, которую возглавила экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, засекречивать данные о доходах депутатов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил комиссии по контролю за доходами депутатов, которую возглавила экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, засекречивать данные о доходах депутатов.
Жириновский считает, что шифровка необходима, чтобы предупредить утечку персональных данных.
«Сейчас на черном рынке появились списки, полстраны там, указаны адреса, имущество, то есть мы провоцируем преступный мир. Они знают точно адреса, где и что находится - это утечка информации», - посетовал лидер ЛДПР, слова которого приводит РИА Новости.
Этого как раз можно избежать, зашифровав и изменив тексты документов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил профильную комиссию учесть рекомендации Жириновского.