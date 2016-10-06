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06 октября 00:12

Петербургских чиновников обязали отчитывать о встречах с иностранцами

Петербургских чиновников обязали отчитываться о каждой встрече с иностранным гражданином. Такое постановление было утверждено в администрации северной столицы. Оно касается сотрудников исполнительных органов власти

Петербургских чиновников обязали отчитываться о каждой встрече с иностранным гражданином. Такое постановление было утверждено в администрации северной столицы. Оно касается сотрудников исполнительных органов власти.

Согласно постановлению петербургского правительства, чиновники ежеквартально должны предоставлять отчет об официальных встречах с представителями зарубежных организаций.

В анкете чиновники Смольного должны указать дату, место, время начала и продолжительность официальной встречи с иностранным гражданином, а также ее инициатора. Чиновники обязаны подробно рассказать о темах, которые обсуждались на встрече, о должностях и контактных данных участников. На бумаге должны быть изложены результаты и план реализации достигнутых договоренностей, сообщает «Фонтанка».

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, комментируя инициативу Смольного, заявил, что это типичный пример «повышенного рвения к увеличению канцелярской отчетности».

Депутат Максим Резник назвал данное постановление возвратом к советскому прошлому, в котором все контакты с иностранцами находились под строжайшим контролем государства.

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