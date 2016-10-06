Еще один экс-глава Коми стал фигурантом дела об организации преступного сообщества
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Коми и экс-сенатора от региона Владимира Торлопова. Дело возбуждено по статье «Организация преступного сообщества и участие в нем»
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Коми и экс-сенатора от региона Владимира Торлопова. Дело возбуждено по статье «Организация преступного сообщества и участие в нем».
Расследование ведет Следственный комитет России. По данным ТАСС, в четверг, 6 октября, суд изберет меру пресечения экс-главе Коми. Следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте.
Источник агентства сообщил, что дело Торлопова имеет отношения к другому делу, возбужденному в отношении еще одного бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера.
Владимир Торлопов возглавлял Коми два срока подряд с 2002 года по 2010 год и являлся предшественником Гайзера. После этого он был назначен членом Совфеда РФ, где его сменил Дмитрий Шатохин, назначенный нынешним главой Коми Сергеем Гапликовым.
Напомним, Вячеслав Гайзер был арестован 20 сентября 2015 года по обвинению в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве, отмывании денежных средств, получении взятки.
Всего по «делу Гайзера» проходят 19 человек. Ущерб от их деятельности оценили в миллиард рублей.