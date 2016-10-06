«Прокремлевский» кооператив «Сосны» оштрафовали за незаконный забор у реки Истра
Росприроднадзор оштрафовал известный дачный кооператив «Сосны» за возведение забора у подмосковной реки Истра. Напомним, учредителями данного кооператива являются высокопоставленные чиновники, в числе которых спикер Госдумы Вячеслав Володин
Росприроднадзор оштрафовал известный дачный кооператив «Сосны» за возведение забора у подмосковной реки Истра. Напомним, учредителями данного кооператива являются высокопоставленные чиновники, в числе которых спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов и руководитель аппарата правительства Сергей Приходько.
По данным Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, Росприроднадзор вызвал ответственных за установку забора для составления протокола по статье 8.12.1 КоАП РФ (Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе). Данная статья предполагает выплату штрафа в размере до 50 тысяч рублей.
Также ведомство обязало членов кооператива убрать забор.
По данным ФБК, в реестре за кооперативом «Сосны» значился непосредственно участок реки Истра. «Это вообще невозможно. Все законодательство России полностью исключает возможность присоединить к своим дачам протекающую мимо реку», – написал в своем блоге Алексей Навальный.
Борцы с коррупцией намерены обратиться в суд по факту присвоения реки Истра членами кооператива и оформлением сделки Росреестром. В ФБК напомнили, что по закону любой забор должен заканчиваться не менее чем за 20 метров до берега реки или озера.
«Но когда ты наглый чиновник, ты захватываешь общественный берег. Когда ты наглый кремлевский чиновник, ты захватываешь не только берег, но и реку. Именно так сделала вся единороссовская компашка из нашего любимого дачного кооператива «Сосны»», - прокомментировал ситуацию Навальный.