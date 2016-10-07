В Госдуме седьмого созыва оказалось 7 миллиардеров. Пятеро их них единороссы
Согласно декларациях о доходах, на счетах бывшего владельца комбината «Лебедянский» Николая Борцова хранятся рекордные 9,6 млрд рублей. Свой капитал депутат заработал на продаже комбината «Лебедянский» корпорации PepsiCo в 2008 году
Среди депутатов Госдумы седьмого созыва оказались семь рублевых миллиардеров. Пять миллиардеров представляют в нижней палате парламента «Единую Россию».
Согласно декларациях о доходах, на счетах бывшего владельца комбината «Лебедянский» Николая Борцова хранятся рекордные 9,6 млрд рублей. Свой капитал депутат заработал на продаже комбината «Лебедянский» корпорации PepsiCo в 2008 году. В настоящее время он инвестирует средства в сельское хозяйство, в частности, в предприятие «Первомайское», которое занимается производством семян медоносных трав, а также гречихи и горчицы, сообщает РБК.
Еще один миллиарде – это депутат Григорий Аникеев. Он хранит в банках более 4,2 млрд рублей. В 2015 году Аникеев занимал 182-е место в рейтинге богатейших россиян Forbes, но в 2016 году из этого рейтинга вылетел.
Депутат Леонид Симановский (87-е место в списке Forbes) имееи на своих счетах 2,9 млрд рублей. Симановский - совладелец компании «НОВАТЭК» (1,6%).
Товарищи Борцова, Аникеева и Симановского по партии «Единая Россия» Ирек Богуславский и Айрат Хайруллин хранят в банках 1,8 млрд рублей и 1,7 млрд рублей соответственно.
Самовыдвиженец Владислав Резник имеет на банковских счетах 1,3 млрд рублей.
Седьмой миллиардер – это представитель ЛДПР Василия Тарасюка. Он хранит в банках 1,08 млрд рублей.