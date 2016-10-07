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07 октября 00:18

В Госдуме седьмого созыва оказалось 7 миллиардеров. Пятеро их них единороссы

Согласно декларациях о доходах, на счетах бывшего владельца комбината «Лебедянский» Николая Борцова хранятся рекордные 9,6 млрд рублей. Свой капитал депутат заработал на продаже комбината «Лебедянский» корпорации PepsiCo в 2008 году

Среди депутатов Госдумы седьмого созыва оказались семь рублевых миллиардеров. Пять миллиардеров представляют в нижней палате парламента «Единую Россию».

Согласно декларациях о доходах, на счетах бывшего владельца комбината «Лебедянский» Николая Борцова хранятся рекордные 9,6 млрд рублей. Свой капитал депутат заработал на продаже комбината «Лебедянский» корпорации PepsiCo в 2008 году. ​В настоящее время он инвестирует средства в сельское хозяйство, в частности, в предприятие «Первомайское», которое занимается производством семян медоносных трав, а также гречихи и горчицы, сообщает РБК.

Еще один миллиарде – это депутат Григорий Аникеев. Он хранит в банках более 4,2 млрд рублей.​ В 2015 году Аникеев занимал 182-е место в рейтинге богатейших россиян Forbes, но в 2016 году из этого рейтинга вылетел.

Депутат Леонид Симановский (87-е место в списке Forbes) имееи на своих счетах 2,9 млрд рублей. Симановский - совладелец компании «НОВАТЭК» (1,6%).

Товарищи Борцова, Аникеева и Симановского по партии «Единая Россия» Ирек Богуславский и Айрат Хайруллин хранят в банках 1,8 млрд рублей и 1,7 млрд рублей соответственно.

Самовыдвиженец Владислав Резник имеет на банковских счетах 1,3 млрд рублей.

Седьмой миллиардер – это представитель ЛДПР Василия Тарасюка. Он хранит в банках 1,08 млрд рублей.

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