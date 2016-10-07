Справороссы предложили сократить зарплаты депутатов до 35 тысяч рублей
Авторы законопроекта депутаты от «Справедливой России» считают, что зарплаты депутатов нужно понизить до уровня средних по стране, то есть примерно до 35 тысяч рублей. Для сравнения, сейчас депутаты получают около 360 тысяч рублей в месяц
Одним из первых законопроектов, внесенных депутатами Госдумы седьмого созыва, стал документ о снижении зарплат народных избранников.
Авторы законопроекта депутаты от «Справедливой России» считают, что зарплаты депутатов нужно понизить до уровня средних по стране, то есть примерно до 35 тысяч рублей. Для сравнения, сейчас депутаты получают около 360 тысяч рублей в месяц.
«Законопроект предлагает закрепить, что денежное вознаграждение для членов Совета Федерации и депутатов Госдумы устанавливается в размере средней заработной платы по Российской Федерации, которая в 2016 году составила порядка 35 тысяч рублей», - говорится в пояснительной записке к документу.
Также справороссы предлагают лишить парламентариев ряда привилегий, в частности касающихся медицинского и пенсионного обеспечения.
Авторы законопроекта отметили, что их инициатива значительно сократить расходы бюджета.
Отметим, что в нынешней Госдуме, избранной 18 сентября, немало богатых людей. В Думе заседают семь рублевых миллиардеров, депутаты с миллиардными и миллионными доходами, а также владельцы дорогостоящих квартир и транспортных средств.