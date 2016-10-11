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11 октября 10:27

Врио главы Севастополя обвинили в отказе платить за проживание в пансионате

В «Изумруде» рассказали, что губернатор города, его семья и члены его команды заселились в пансионат в день его назначения на пост - 28 августа. За время проживания в учреждении врио губернатора и его сопровождаюи было оказано услуг почти на 3,8 млн рублей

Фото: sevnews.info

Временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова обвинили в том, что он не оплатил свое проживание и другие услуги пансионата «Изумруд».

Правоохранительные органы начали предварительную проверку по факту неоплаты Овсянниковым и его командой проживания в пансионате «Изумруд», сообщает FlashCrimea. Однако официального сообщения на это счет от СКР не поступало.

В «Изумруде» рассказали, что губернатор города, его семья и члены его команды заселились в пансионат  в день его назначения на пост - 28 августа. За время проживания в учреждении врио губернатора и его сопровождаюи было оказано услуг почти на 3,8 млн рублей (губернатор якобы просил сделать ремонт в комнатах и заменить телевизоры). Однако платить VIP-гости отказались.

Руководство пансионата написало обращение с просьбой разобраться к полномочному представителю президента РФ в Южном федеральном округе Владимиру Устинову и заместителю генерального прокурора РФ Сергею Воробьеву.

В обращении руководства пансионата говорится, что из-за неожиданного приезда врио губернатора и его команды пришлось отказать в бронировании ранее оплаченных номеров отдыхающим россиянам. В итоге третий квартал пансионат завершил с убытками, чего ранее никогда не случалось.

Одновременно с жалобами представителей пансионата в местной прессе появились сообщения о криминальном прошлом руководителей «Изумруда» и незаконном предоставлении скидки в 50% на проживание высокопоставленным представителям севастопольского управления Следственного комитета.

Кроме того, на сайте правительства Севастополя появилось сообщение, что по поручению Дмитрия Овсянникова Главное контрольное управление начало проверку деятельности ГУПС «Пансионаты Севастополя». Поводом для проверки стали сообщения жителей города о фактах нарушений при осуществлении предприятием финансово-хозяйственной деятельности.

В Крыму мнения по поводу скандала разделились. Одни считают, что врио губернатора начал свою деятельность с крупных нарушений, а защитники Овсянникова считают, что провокацию в отношении нового главы Севастополя устроили сторонники экс-губернатора города Сергея Меняйло.

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