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Политика
12 октября 00:18

Чиновников обязали вернуть учащихся за границей детей на родину

Российским чиновникам, в том числе и высокопоставленным, рекомендовано вернуть на родину детей, обучающихся за границей. Детям чиновников не разрешается дожидаться окончания учебы. Они должны перевестись в российские учебные заведения

Фото: topic.lt

Российским чиновникам, в том числе и высокопоставленным, рекомендовано вернуть на родину детей, обучающихся за границей. Детям чиновников не разрешается дожидаться окончания учебы. Они должны перевестись в российские учебные заведения.

В Россию также должны вернуться проживающие за границей родители чиновников и депутатов, сообщили порталу Znak.com сразу пять собеседников.

Данная рекомендация касается сотрудников администрации президента, региональных администраций, депутатов всех уровней и сотрудников государственных корпораций.

Указание вернуть близких родственников на родину скорее всего связано с частыми скандалами, когда чиновники говорят громкие слова о патриотизме и врагах России на Западе, а затем выясняется, что его дети учатся и живут в США или странах Европы.

Например, за границей, по данным Алексея Навального, учатся все три дочери депутата-патриота из «Единой России» Сергея Железняка. За границей получил образование и остался жить сын сенатора Елены Мизулиной. Правда, он уже совершеннолетний и возвращаться на родину ему необязательно.

В Европе учится и сын теперь уже бывшего детского омбудсмена Павла Астахова. Выросла и получила образование в США дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова Екатерина.

Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чья дочь Елизавета учится во Франции, заявил, что ничего не слышал о рекомендации вернуть детей на родину.

«Я такого не видел и не слышал», - ответил г-н Песков. Впрочем, для представителя главы государства уже стало своего рода традицией отвечать на неприятные вопросы журналистов, что он ничего об этом не слышал.

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