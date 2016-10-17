Полиция заподозрила «фабрику троллей» в мошенничестве с зарплатами
Правоохранительные органы по Приморскому району Санкт-Петербурга проводят проверку в отношении руководителей компании «Интернет-исследования», которая публикует патриотические комментарии и посты в интернете, по признакам мошенничества
Правоохранительные органы по Приморскому району Санкт-Петербурга проводят проверку в отношении руководителей компании «Интернет-исследования», которая публикует патриотические комментарии и посты в интернете, по признакам мошенничества. Поводом для проверки послужила жалоба одной из бывших сотрудниц компании, которую журналисты окрестили «фабрикой троллей».
Копию письма главы отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями о начале проверки получила юрист объединения «Команда 29» Дарья Сухих, которая представляет интересы бывшей сотрудницы «Интернет-исследований» Людмилы Савчук, сообщает «КоммерсантЪ».
34-летняя Людмила Савчук подала заявление в полицию в ноябре 2015 года. Однако ей отказали в возбуждении уголовного дела. Позже полиция снова рассмотрела жалобу.
Савчук рассказала, что ее заинтересовала вакансия, в которой предлагалось писать сообщения в интернете на заданную тему. В январе 2015 года она устроилась в «Интернет-исследования» специалистом по SMM, а в марте уже уволилась. Савчук рассказала, что ей не предоставили трудовой договор при приеме на работу, не взяли у нее трудовую книжку, зарплату платили не полностью, а за получение денег она не расписывалась.
Рабочий день у Савчук и ее коллег длился 12 часов. Савчук считает, что компания могла нарушать законы о бухгалтерском учете и обязательных взносах и налоговое законодательство.
Летом 2015 года Савчук взыскала через суд с «Интернет-исследований» долг по зарплате и моральную компенсацию в размере 1 рубля.
Кроме того, в 2014 году в «Интернет-исследования» устроилась копирайтером Ольга Мальцева с окладом в 30 тысяч рублей. При устройстве на работу она подписала только соглашение о неразглашении данных компании.
В феврале 2016 года женщина попросилась в отпуск по беременности и родам, но работодатель отказался оформить его официально. В мае у нее родилась дочь, но компания так и не оформила ей положенный по Трудовому кодексу отпуск по уходу за ребенком.
Мальцева позвонила Савчук и сказала, что хочет подать в суд на «фабрику». Женщина передала юристам технические задания по написанию комментариев и скриншоты из внутренней переписки сотрудников в мессенджере Telegram, а также скриншот с IP-адресом, который использовали на «фабрике». Данный IP-адрес совпал с адресом уже не работающего сайта whoiswhos.me, на котором публиковали имена и адреса петербургских оппозиционеров и комментаторов, критикующих власти. Некоторые из них позже подверглись нападениям.