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Шотландские виски меняют прописки
Авторская колонка
17 октября 12:49
Ларин Александр

Журналист и литератор. Автор книг, рассказов и эссе.

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Врать и воровать тоже нужно красиво

По своим данным я давно уже мог бы стать каким-нибудь большим начальником. И умишко у меня что надо, и характер злющий, люблю покомандовать, покричать… Да и прочий потенциал для этого дела имеется – и мухлевать умею, и мозги пудрить, и кармашек свой не прочь набивать, а главное – хорошо могу изображать преданность… Ну в общем, всё при мне для нашей вертикали.

Одно удерживает: очень уж не хочется быть эстетически похожим на эту публику. Как представлю себя в этом начальственном братстве – что тоже, как и они, пыжиться буду, в какой-нибудь безвкусной резиденции проживать, с охраной шумно ездить, деньги по коробкам обувным прятать – так и передергивает всего. Тут никакой зарплатой, никаким статусом не компенсируешь…

Где-то там, в платоновском государстве, мог бы, наверное, и поначальствовать, но у нас… Нет, уж увольте.

Или вот, скажем, – стать пресс-секретарем у какого-нибудь выдающегося деятеля. Ведь всё для этого имею – и язык хорошо подвешен, и реакция, как у боксера, да и внешность вполне презентабельная. Конечно, есть и минусы – приятно, что ли, все время чужие установки озвучивать, а главное – заместо начальника врать, так и потерять себя вконец можно. Но я даже и на это согласен – все-таки близость к телу, влияние, медийность, да и доходы с барского стола, видать, немалые – кто ж тут откажется?

Но опять же эстетика останавливает. Это же всё на моей физиономии вылезет: и рот, и глаза уже по должности будут... А куда тут денешься?! Профессионального вруна сразу по лицу видно, тут никакие детекторы не нужны.

Да и олигархом вполне мог бы стать, ворочать капиталами по-крупному. Тоже ведь не лыком шит – и деньги до ненормальности люблю, прямо животом чую, где можно разжиться, и в яхтах хорошо разбираюсь... А вот опять же эта тяга к прекрасному мешает.

Слишком это все как-то пошло: скупать, перепродавать, все время что-то подсчитывать, да и вообще значиться богатым. Да я бы со стыда сгорел, окажись в этом самом списке «Форбс»…

Я же вижу этих милашек-миллиардеров. Не дай-то бог, такое и со мной станется. Сейчас-то на меня, считай, каждая вторая бабенка, зыркает – чувствует, что мужчина с достоинством, независимый, прямой… А потом куда это все денется? В оффшоры сплывет?…

Ну, вот так и получается, что ни одного приличного занятия не могу найти. Везде этот мой приоритет встревает. Никак не желаю красотой в угоду чему-то жертвовать.

Человеку и так приходится из-за своей физики столько мерзкого делать, а тут еще самому это дело усугублять. Зачем мне такое?

Правда, мода на красоту вроде тоже меняется. Даже читал, что это сейчас самый писк – вот такой невзрачный, противный, жуликоватый вид иметь. То есть, чем уродливее, тем оно и лучше стало. А, дескать, время всяких там благородных красавцев, типа Марлона Брандо, Грегори Пека, нашего Кирилла Лаврова или Тихонова, давно сгинуло. Вроде даже и неприлично уже с такой неформатной внешностью на наших форумах и тусовках появляться. Каким-то антиквариатом отдает.

Ну а если так, тогда я эти заморочки свои по красоте снимаю. Тогда надо просто признать, что я в этом тонком вопросе ни черта не смыслю, потому что красота, как заявляют эксперты, это прежде всего гармония. А с этим у нас, слава богу, все в порядке.

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