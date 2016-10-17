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ФБК
Елена Мухаметшина
Ведомости
17 октября 13:05

ФБК пожаловался в суд на бездействие открытого правительства

Петиция за отмену пакета Яровой не рассмотрена чиновниками в установленные сроки

Фото: Максим Стулов / Ведомости

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пожаловались в Пресненский районный суд Москвы на бездействие открытого правительства, которое в установленный срок не рассмотрело петицию об отмене пакета антитеррористических законов, внесенного депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Петиция, размещенная на сайте «Российской общественной инициативы» (РОИ), набрала требуемые 100 000 подписей еще 14 августа. В тексте петиции говорилось, что против пакета Яровой выступили крупнейшие интернет-компании, поскольку принятие поправок может привести к их банкротству.

В иске Ивана Жданова, Леонида Волкова и Вячеслава Гимади (все они подписывали эту инициативу), с которым ознакомились «Ведомости», говорится, что согласно п. 20 правил рассмотрения общественных инициатив, направленных гражданами с использованием РОИ, не позже двух месяцев после сбора 100 000 подписей проводится заседание экспертной рабочей группы и принимается решение о принятии мер по реализации инициативы. Однако этого не было сделано, пишут истцы, таким образом, была нарушена ст. 32 Конституции – право граждан «на участие в управлении делами государства».

Причиной задержки рассмотрения петиции стала необходимость актуализировать состав экспертной рабочей группы, поскольку в ней были депутаты Госдумы, чей мандат истек, а присутствие депутатов в составе рабочей группы необходимо, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе открытого правительства. Ближайшее заседание экспертной рабочей группы в новом составе должно пройти предположительно в первой половине ноября. Министр по делам открытого правительства Михаил Абызов уже направил в Госдуму письмо с просьбой делегировать депутатов в состав экспертной группы. Прежний ее состав включал семь депутатов Госдумы, двое из которых – Владимир Плигин и Роберт Шлегель – не были переизбраны на новый срок.

Бывший член экспертной рабочей группы адвокат Иван Павлов также полагает, что это отговорка: «Состав группы утверждается распоряжением премьера, в нее включаются не только депутаты, но и заместители министров, члены Совета Федерации, общественники. Нет ничего страшного, что кто-то из депутатов не прошел в новый созыв. Если они перестали быть депутатами, то это не означает, что они не могут быть членами рабочей группы». По словам адвоката, группа нарушает регламент, не рассматривая инициативу в установленный срок, хотя это случается уже не впервые: «Обычно это происходит из-за нерасторопности. Никто всерьез не воспринимает свою работу там». Самого Павлова исключили из рабочей группы после того, как он устроил скандал при рассмотрении инициативы о ратификации ст. 20 Конвенции ООН против коррупции, поскольку чиновники хотели отказать в ее рассмотрении, когда на заседании не было кворума, напоминает он: «Было ясно, что будет новая Дума. Значит, надо было заранее согласовать, кто из новых депутатов войдет в группу, если это настолько важно».

Три из четырех

ФБК поддерживал на РОИ четыре инициативы, три из которых – о сокращении трат на автомобили для чиновников, о ратификации ст. 20 Конвенции ООН против коррупции и за отмену пакета Яровой – набрали необходимое количество подписей.

По мнению Волкова, такое объяснение звучит «как отмазка». «Выборы депутатов Госдумы не повод нарушать нормативы. Значит, нужно было собраться неполным составом», – уверен он.

С 2013 г. 100 000 подписей на РОИ собрали 13 инициатив, 11 из которых были рассмотрены рабочей группой. Но лишь две из них – о зеленом щите и видеофиксации на железнодорожных переездах – воплотились в конкретные законопроекты и были приняты Госдумой.

Очевидно, что сторонники Навального не рассчитывают на успех с этим иском, а суд с высокой долей вероятности примет сторону открытого правительства, говорит политолог Алексей Макаркин. Когда создавалось открытое правительство, предполагалось, что это будет площадка для диалога с властью, а сторонники Навального хотят показать, что такая площадка неэффективна, считает эксперт. Рассмотрение инициативы закончится ничем, полагает он: «Но есть нюанс: закон Яровой не консенсусен для элит, многие к нему относятся плохо. Видимо, некоторые из тех, кто участвует в деятельности открытого правительства, не хотят связываться с поддержкой этого закона. Поэтому стояла задача его отложить, оттянуть время: выступить против него открытое правительство не может, но и поддерживать тоже не очень хочет».

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