Депутатов Госдумы будут штрафовать за прогулы заседаний
«То, что, безусловно, нужно отражать это все в законодательстве и повышать ответственность депутата за работу непосредственно в парламенте, ни у кого возражений не вызвало», - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин
Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы за прогул заседаний. Данный вопрос народные избранники намерены обсудить в ближайшее время, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«То, что, безусловно, нужно отражать это все в законодательстве и повышать ответственность депутата за работу непосредственно в парламенте, ни у кого возражений не вызвало», - отметил г-н Володин, слова которого приводит ТАСС.
«Когда депутат посещает пленарное заседание - это исполнение им депутатских обязанностей, и если он отсутствует, соответственно, в этом случае делаются вычеты из оплаты труда», - добавил спикер Госдумы.
В свою очередь фракция «Единая Россия» готовит в регламент Госдумы поправку, которая предполагает запрет на голосование на заседании нижней палаты по доверенности или другие способы передачи карточки отсутствующего депутата его коллегам.
Согласно действующему законодательству, депутат может быть лишен полномочий при неисполнении им в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей. В Госдуме прошлого созыва эту процедуру опробовали на представителе «Справедливой России» Илье Пономареве, который находится в США.