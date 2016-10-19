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19 октября 02:23
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

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Прогульщики и бездельники

Если все предложения спикера Володина будут такими же замечательными, как это, я стану его фанатом, заведу социальную сеть, войду в группу «володинцев» и буду писать только туда и никуда больше. Если все последующие инициативы Вячеслава Викторовича будут столь же великолепны, то именно в нем я увижу Преемника Номер Два и буду с восторгом голосовать за него. Собственно, про голосование Володин и говорит. И говорит прекрасно.

Вот я, например, депутатов не люблю. И чувство это испытываю очень давно. Моя нелюбовь зиждется не только на тех коварных законах, которые они выпекают с какой-то адской скоростью. Мне не нравится их образ жизни в парламенте. Народная мудрость гласит, что парламент – это не место для дискуссий. Но наш парламент долгие годы – это еще и не место для работы.

Привычная из года в год картина: полупустой – и это еще в лучшем случае! – зал, объявляется голосование по какому-то вопросу и тут же как электровеники начинают метаться по рядам человека пять-десять, а на табло загораются такие цифры, словно в зале народу битком.

Может, в последнее время это выглядит как-то иначе по форме, но по сути не поменялось ничего. И эта суть голосования чудесно отражает суть самой Думы. Когда все заранее понятно, когда обсуждать нечего, когда есть команда, и остается только по этой команде нажать нужную кнопку – ну, зачем нужны в зале сотни депутатов? Достаточно десятка самых ловких, которые успеют пробежать по рядам и нажать кнопки.

Если бы там реально что-то решалось, народные избранники вместо того, чтобы козла забивать и балду гонять, сидели бы в своих креслах и внимательно слушали, потом четко выступали, а потом голосовали бы – и голосовали бы каждый за себя, а не оптом. Но при теперешнем устройстве Думы эту отвратительную картину тараканьей беготни и нажимания кнопок на скорость можно довести до логического конца. Сделать на весь зал четыре кнопки. И чтобы один представитель от каждой фракции голосовал за всю фракцию чохом.

Но если они пытаются соблюдать хотя бы видимость приличий, то им пора уже начать ходить на работу. Депутатство в Думе – это именно их работа. За которую они получают до хрена денег и имеют массу привилегий и бонусов. И я не знаю другой такой же работы в стране, на которую можно приходить раз в неделю, раз в месяц, а некоторых депутатов, говорят, вообще годами не видят в зале.

Человек может заболеть, но тогда он приносит больничный. Он может быть в командировке, но тогда он должен показать нам соответствующую бумажку. А если у вас ползала больных – это не парламент, а какой-то паралимпийский комитет. Поэтому, пускай сидят в зале каждый день, а за прогулы остаются без денег. Тем более что мне почему-то кажется, что даже вовсе не получая никакой зарплаты, эти ребята с голоду не умрут.

Источник - Эхо Москвы

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