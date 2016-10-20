Свердловского единоросса застукали играющим в виртуальную охоту на заседании
Депутат свердловского Заксобрания Валерий Савельев («Единая Россия») стал героем программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале». В программе показали, как народный избранник во время заседания парламента отстреливает косуль на виртуальном симуляторе
Депутат свердловского Заксобрания Валерий Савельев («Единая Россия») стал героем программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале». В программе показали, как народный избранник во время заседания парламента отстреливает косуль на виртуальном симуляторе.
Единоросса во время бюджетного послания губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева засняли за игрой сразу на двух гаджетах.
«Согласитесь, редко можно увидеть настолько сосредоточенного депутата, погруженного в проблемы. Цезарь! Человек умеет делать несколько дел: он слушает доклад, принимает решения и играет сразу в две игры. И еще, на видео этого не видно, ногами под столом он на печатной машинке пишет книгу «Служу своему народу»», - пошутил телеведущий Иван Ургант.
В Законодательном Собрании Свердловской области сюжет про своего депутата пока не прокомментировали.