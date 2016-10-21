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21 октября 17:09
Стась Андрей

Директор института территориального маркетинга и брендинга

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Памятник Ивану Грозному - это не об истории, к сожалению. Это о политике

В принципе, конечно, Иван Васильевич был редкостный упырь, и отрицать крайнюю жестокость и беспринципность этого человека, сначала садистски мучившего людей, а потом молившегося за упокоение их душ, может только человек, незнакомый с историей или сам обладающий скрытыми садистскими наклонностями. Другой вопрос, что среди средневековых государственных деятелей редко (почти никогда) встречались гуманисты-паиньки. Большинство королей, князей, ханов, императоров и всяких титулованных персонажей были воинственными, жестокими, бесчеловечными дикими моральными уродами, степень бесчинств которых ограничивалась, как правило, только масштабом их властных возможностей. Чего стоят только Генрих VIII (о котором, кстати, не стесняются снимать милейшие ТВ-сериалы) или Влад Цепеш, ставший просто мемом, или душевная семейка Медичи. Но они все неотъемлемая часть истории своих стран, с их достижениями и преступлениями. Их не стесняются и не прячут.

Да, и в нашей истории Иван Грозный не единственный вурдалак. На мой личный взгляд, Петр Алексеевич, прозванный подобострастными потомками Великим, тоже был тот еще садист. Скольких он казнил, считали? А сколько полегло народу в грязи, холоде и голоде при вырубке "окна в Европу", столь любимого всеми теперь Санкт-Петербурга? А его моральное насилие над людьми - обрезание бород и прочее? Чем не гад? Но его у нас чтут, и памятники ему никого не возбуждают. А типа "основатель Москвы" Юрий Долгорукий - типичный посредственный деятель, проведший всю свою жизнь в междуусобных войнах (исключительно), и Москву, кстати, не основывавший. Ну, что? Поборемся с памятником Юрию Долгорукому?

Большинство европейских стран как-то научились жить со своей историей. Никто не сносит памятники великим конкистадорам и мореплавателям Испании и Португалии, который де-факто ответственны за геноцид коренного населения Америки и уничтожение тамошних великих цивилизаций. В Лондоне стоит памятник Кромвелю, жестокому и беспощадному военачальнику, отрубившему голову королю и еще сотням людей вдогонку. Во Франции ценят память Робеспьера и прочих революционеров, которые, на мой взгляд, являются все ублюдками только потому, что они революционеры.

Если городская община хочет памятник Ивану Грозному, основавшему якобы Орел, пусть будет. Это право жителей (если они этого, конечно, хотят). Только два "НО" ко всему этому рассуждению.

1) Не надо было бы креста на памятник ставить. Вот от чего точно не отмыться Ивану Васильевичу так это от убийств преподобномученника Корнилий Псково-Печерского (собственноручно, кстати, убил его царь) и святителя митрополита Филиппа, которые являются весьма почитаемыми святыми Русской церкви. В связи с этим, оценка церковного сообщества и всех воцерковленных людей может быть только отрицательной, а участие священников или монахов в освящении памятника или оправдании деятельности Ивана Грозным представляется недопустимым.

2) Памятник Ивану Грозному - это не об истории, к сожалению. Это о политике. Неслучайно на открытии памятника собралась вся самая маргинальная тусовка, лидеры нашего "черносотенного" национализма/нацизма - Кургинян, Проханов и мотоциклист без имени, но с кличкой. Они, не имея реальной идеологической опоры в сегодняшней среде, своими ручками копаются в нашей истории, чтобы вытянуть оттуда самое мрачное и бесчеловечное. И это полностью противоречит идее спокойного сосуществования со своей историей.

Но, вообще, я за памятники. Разные и всякие. Они сохраняют историю. И украшают городские скверы и площади.

P.S.: большей проблемой, на мой взгляд, является сохранение до сих пор огромного количества памятников Ленину. Оставить бы парочку - на родине героя, так сказать, и в Петербурге, где он совершил свои главные делишки. И хватит для него. А героев для памятников на освободившихся местах в нашей истории найдется много.

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