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Верховный суд
Антон Чаблин
СвободнаяПресса
25 октября 14:50

Криминальные скандалы в Верховных судах

Сразу в трех регионах СКФО идут громкие кадровые перестановки

Судебную систему на Северном Кавказе сотрясло несколько скандалов, связанных с кадровыми перестановками. Должности-то «хлебные», поэтому претенденты порой пускают в ход самые грязные методы, вплоть до шантажа и информационных провокаций. Попытаемся разобраться, что в новостях об этих конфликтах в судейской среде — правда, а что — вымысел.

«Кайфуем» — гимн Верховного суда?

В феврале 2017 года истекает срок полномочий председателя Верховного суда Дагестана Руслана Мирзаева, который был назначен на эту должность в феврале 2011 года указом тогдашнего президента Дмитрия Медведева. Конкурс на замещение вакантной должности был объявлен Высшей квалификационной коллегией судей России (ВККС) еще в мае, и до объявленного предельным срока, 23 июня, на рассмотрение было внесено лишь две кандидатуры. Хотел быть переназначен на очередной срок сам Руслан Мирзаев, его конкурент — это зампред Сулейман Сулейманов.

Рассмотреть кандидатуры Высшая квалификационная коллегия должна была на своем восьмом в этом году заседании, которое проходило с 26 по 30 сентября в Москве. Однако разрешить вопрос, волнующий весь Дагестан, так и не удалось — его теперь рассмотрят на следующем заседании, 20−26 ноября. Коллегия рассмотрела лишь вопрос с заместителем председателя: место Игоря Гончарова займет председатель судебного состава уголовной коллегии Абдулнасир Гимбатов (его кандидатура была согласована ВККС).

Ну а пока что вокруг выборов председателя множатся различные скандалы. Так, еще перед предыдущим заседанием в ВККС поступали жалоба якобы от бывшего мирового судьи из Хасавюрта Юнуса Ясиева. Автор письма хвалит председателя Верховного суда Руслана Мирзаева, а вот его главного конкурента — Сулеймана Сулейманова — напротив, обвиняет в попытке подкупа членов ВККС. Якобы, взятку он передал через одного из знакомых депутатов Госдумы (его имя, разумеется, называть не будем). Сам Ясиев от авторства письма открестился и даже направил заявление в Следственный комитет, чтобы отыскать анонима, «укравшего» имя судьи.

В общем, кто пытался «слить» Сулейманова, понятно. Но тот, видимо, внакладе не остался. На YouTube появилась видеозапись, на которой сотрудники Верховного суда Дагестана отмечают какое-то торжество в ресторане. Видно, как председатель Руслан Мирзаев (к слову, абсолютно трезвый) просит музыкантов сыграть песню «Кайфуем» Арсена Петросова и называет ее «гимном суда». А тех сотрудников, которые не будут танцевать, тамада в шутку обещает лишить 13-й зарплаты.

Скандальную видеозапись много раз продублировали, и она в итоге набрала более 100 тысяч просмотров. Пресс-служба Верховного суда выпустила официальный комментарий, в котором ролик называется «заказным». Сделан он был якобы еще в 2013 году на свадьбе дочери одного из судей — коллег Мирзаева. Но это и неважно. Важно, как поглядят в ВККС на то, что председатель суда объявляет его «гимном» ресторанный шлягер?! Может, и не увидят никакой крамолы…

Председатель бежал из Чечни?

16 июня Высшая квалификационная коллегия объявила об открытии вакансии в Чечне — заместителя председателя Верховного суда. И на эту должность ВККС поддержала Тимура Ламердонова, который с июля 2011 года работает судьей (он же председатель судебной коллегии по административным делам).

Впрочем, вовсе не эта плановая ротация стала поводом для обсуждения. 7 октября «Радио Свобода» со ссылкой на собственные источники в Грозном сообщила, будто бы спикер парламента Магомед Даудов вместе со своими охранниками прямо в кабинете избил председателя Верховного суда Чечни Тахира Мурдалова. Якобы, Даудов требовал от него немедленно написать заявление об отставке по состоянию здоровья. Причем никаких официальных подтверждений этому инциденту, конечно, не было, хотя новость и активно подхватили многие интернет-издания.

На следующий день журналисты ГТРК «Грозный» отправились домой к Тахиру Мурдалову в село Гехи, и он на телекамеру буднично опровергнул факт избиения. По словам председателя, он действительно встречался с Даудовым, но какого-либо давления на него спикер не пытался оказывать.

Подтвердили это в телеэфире ГТРК «Грозный» и судья Верховного суда Чечни Тимур Эмиев, а также председатель Гудермесского горсуда Алаудин Гардалоев и глава Квалификационной коллегии судей республики Турко Арсемерзаев. По словам Арсемерзаева, Даудов обсуждал с Мурдаловым назначение мировых судей

«Желтую прессу нужно призвать к ответственности! Я думаю, что некоторым кругам, которые не хотят стабильности в республике, в той же судебной системе, выгодно очернить судей, которые работают и трудятся», — заявил Гардалоев.

В общем, был ли факт избиения или нет, пускай разбираются правоохранители. Главное, что факты прямого вмешательства исполнительной власти в работу судебной ветви в Чечне — не внове. Сам Тахир Мурдалов работает пока в статусе «врио», поскольку его предшественник Магомед Каратаев ушел в отставку не далее как в марте.

Каратаев же покинул свой пост, фактически, по личному настоянию Рамзана Кадырова: как подробно рассказывала «СП — Юг», глава Чечни жестко раскритиковал работу судейской системы и потребовал от Каратаева и Мурдалова (тот работал зампредом) покинуть посты. Мурдалов этого не сделал, да и Каратаев поначалу заявил журналистам, будто бы Кадырова ввели в заблуждение некие его «недоброжелатели». Но затем все же написал заявление о сложении полномочий и вместе с семьей покинул Чечню.

Почему Евкуров жаловался на Фемиду?!

Весьма интересная история происходит в Ингушетии, где сегодня открыты вакансии председателей сразу двух судов — Верховного суда республики и арбитражного суда. У председателя Верховного суда в феврале будущего года (как и у Мирзаева в Ингушетии) истекает срок полномочий. Как и в случае с Дагестаном, конкурс был объявлен еще 23 мая, однако если с крупнейшим на Северном Кавказе регионом в ВККС никак определиться не могут, то с Ингушетией уже все понятно.

Окончательное решение по кандидатуре будущего председателя было принято еще на восьмом в этом году заседании (оно прошло с 26 по 30 сентября в Москве): на должность переназначат Ибрагима Фаргиева. Он занимает этот пост с февраля 2011 года, а до этого шестилетний срок отбыл в должности зампреда Северо-Кавказского окружного военного суда.

Совсем другая история с арбитражем. С июля 2002 года его возглавлял Хусейн Тутаев(с 1995 года — заместитель председателя суда), его полномочия в качестве председателя были продлены президентом в феврале 2011 года. Однако доработать отведенный президентом срок Тутаеву не удалось: в декабре 2014 года ингушский лидер Юнус-бек Евкуров написал жалобу на председателя арбитража в Верховный суд и администрацию президента.

Евкуров пишет, что Тутаев якобы незаконно рассматривал споры с участием республиканских энергетических компаний, а также минимущества Ингушетии. Вот лишь один пример. В апреле 2013 года по иску ОАО «Ингушэнергосеть» Хусейн Тутаев постановил взыскать с «Ингушэнерго» задолженность за переданную электроэнергию в размере 476 млн. рублей. Во встречном иске («Ингушэнерго» требовало со сбытовой компании компенсацию потерь с электросетях в размере 213 миллионов) Тутаев отказал.

Сам Тутаев заявлял, что на него пытается оказывать личное давление сам Евкуров, тем не менее, в марте 2015 года добровольно сложил полномочия председателя арбитража, оставшись рядовым судьей. Однако его злоключения на этом не кончились. Следственный комитет попытался завести в отношении Тутаева уголовное дело: якобы, он подарил находившуюся на балансе суда подержанную Hyundai Sonata (стоимостью 200 тысяч рублей) минимущества Ингушетии, где работал его брат. Однако Высшая квалификационная коллегия дважды (!) отказала Александру Бастрыкинув возбуждении уголовного дела в отношении Тутаева.

Сейчас место председателя арбитража в Ингушетии временно занимает зампред Магомет Мержоев. Займет ли он кресло руководителя на шестилетний срок, покажет ближайшее время.

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