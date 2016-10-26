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26 октября 18:32
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

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Письма с ашипками

Как правильно заметил наш любимый президент, не важно, как добыты документы, главное – что в них. Похожая история со взломом почты Суркова. Но тут я бы путинскую аксиому перефразировал маленько: не важно, настоящие это письма или нет, важно, хотим мы в них поверить или не хотим.

Мне в принципе становится всякий раз чудно, когда выясняется, что серьезные люди, которые делают политику в мировом масштабе, ведут по электронной почте переписку и вываливают туда военные и государственные тайны. Делятся коварными планами, интимными подробностями и так все описывают, словно ждут, когда уже кто-нибудь все это взломает и прочтет. Либо они все дураки, либо всё это выдумки. С письмами Суркова действительно немало странного. Чтобы делать в тексте орфографические ошибки на уровне начальной школы, чтобы вместо патриотичного «на Украине» писать бандеровское «в Украине» — подобное действительно плохо укладывается в голове. Но это если думать и анализировать.

А штука-то в том и состоит, что это всё вопрос веры. Ну, кто там будет к этим ошибкам присматриваться? Массовая аудитория поголовно безграмотна. Она даже не поймет, что там вообще какие-то ошибки есть. Массовая аудитория не станет штудировать весь компромат от корки до корки, подвергая его критическому анализу. Массовая аудитория услышит в двух словах, в чужом пересказе и скажет: верю!

Как и наша аудитория поверила бы, если б ей показали переписку Хиллари с планами расчленить Россию. Или продемонстрировали, наконец, легендарный «План Даллеса», придуманный писателем Ивановым, но в который патриоты верят как в подлинный исторический документ. В таких сочинениях важно, чтобы они были именно похожи на правду. Чтобы читатель, слушатель или зритель, узнав об этом, воскликнул: так я и думал! Или что-нибудь вроде: От этих американцев/русских/украинцев другого ждать и не приходится.

В этом смысле план, который якобы придумал Сурков с товарищами, действительно похож на правду и довольно логичен. К тому же без вульгарностей, типа дойти танками до Киева, отделить от Украины такие-то и такие-то области, облучить ее радиацией, и отравить им колодцы. Вбросы о коррупции, провоцирование протестов, агенты влияния – если кто-то захотел бы устроить смуту, то, наверное, планировал именно такие вещи или очень похожие. Поэтому не важно, подлинные это письма Суркова или фальшивые. Важно, что в них, скорее всего, поверит украинская аудитория, на которую все и рассчитано.

Источник - Эхо Москвы

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