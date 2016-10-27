Навальный напомнил патриоту Железняку об обещании вернуть детей на Родину
Оппозиционер Алексей Навальный напомнил депутату-патриоту из «Единой России» Сергею Железняку о данном обещании, что его дети после учебы за границей вернуться в Россию и будут работать на благо страны
Оппозиционер Алексей Навальный напомнил депутату-патриоту из «Единой России» Сергею Железняку о данном обещании, что его дети после учебы за границей вернуться в Россию и будут работать на благо страны.
Такое заявление депутат Госдумы дал еще в 2012 году. К этому времени его дочери уже закончили обучение в Лондоне, однако как минимум двое в Россию по-прежнему не вернулись.
Старшая дочь Железняка (депутат имеет четырех дочерей) после учебы работала в BBC, а затем вышла замуж за шотландца и сменила фамилию на МакКлимонт. По данным Навального, дочь депутата может получить британское гражданство.
Расследование Фонд борьбы с коррупцией решил провести на фоне слухов о рекомендации Кремля чиновникам вернуть своих близких родственников, проживающих за границей, на родину.
Расследование проведено по открытым данным - из публичных постов и профилей в социальных сетях.
По данным ФБК, Анастасия Железняк закончила в 2014 году учебу в университете Queen Mary в Лондоне, поступила в магистратуру в университет King's College, успела поработать в BBC News ассистентом продюсера, затем вышла замуж за своего коллегу по BBC.
Другая дочь Железняка Елизавета живет и работает в Лондоне. Она окончила английскую школу и работает художником-иллюстратором.
Алексей Навальный напомнил, что в 2012 году Сергей Железняк в эфире радиостанции «Коммерсант-FM» объяснил нахождение своих детей за границей учебой. «Дочки... доучатся, вернутся и будут здесь жить, работать, приносить пользу стране и обществу. А если, скажем так, их вместе со мной ограничат в поездках куда-то, то, значит, вернутся раньше и доучатся здесь», - заверил Железнк.
В ФБК уверены, что дочери «самого патриотичного депутата» возвращаться в Россию не собираются.
«Все, что плел Железняк про «доучатся, вернутся и будут полезны стране», - полная туфта», - написал в своем блоге Навальный.
Сам депутат Сергей Железняк пока претензии оппозиционеров в свой адрес не прокомментировал.