Спикер Совета Федерации признала, что власти поторопились с принятием «пакета Яровой»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко неожиданно изменила мнение о резонансном пакете поправок в антитеррористическое законодательство, который окрестили «пакетом Яровой» по имени автора – депутата Ирины Яровой
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко неожиданно изменила мнение о резонансном пакете поправок в антитеррористическое законодательство, который окрестили «пакетом Яровой» по имени автора – депутата Ирины Яровой.
Г-жа Матвиенко заявила, что вызывающие общественный резонанс законы, такие как «антитеррористический пакет» Ирины Яровой, требуют «широкого предварительного обсуждения», сообщает «Интерфакс».
Напомним, что ранее спикер Совета Федерации в ответ на аргументы противников законопроекта заявляла, что «пакет Яровой» «не нарушает никакие нормы Конституции» и будет принят.
После того, как скандальный закон был принят, Матвиенко заговорила о том, что в таких случаях еще до голосования необходимы «разъяснения, профессиональные дискуссии, учет аргументации оппонентов». Спикер Совфеда заявила, что считает, что негативная реакция в обществе на законы Яровой это «наша, власти, серьезная недоработка».
«Взять операторов сотовой связи, которые сказали, что реализация пакета антитеррористических законов потребует больших расходов. Значит, надо было с ними на уровне правительства, министерства встретиться десять-пятнадцать раз, обсудить, просчитать, подготовить предложения. К сожалению, порой с этим запаздываем», – сказала спикер Совфеде.
Примечательно, что сотовые операторы до голосования по «пакету Яровой» в верхней палате парламента направляли письмо лично Валентине Матвиенко с просьбой не принимать скандальный документ, который грозит им миллиардными убытками.