Самый богатый член правительства пожаловался на чрезмерное внимание к теме коррупции
Вице-премьер Игорь Шувалов, который неоднократно становится фигурантом расследований Фонда борьбы с коррупцией, посетовал на чрезмерное внимание к теме взяток в нашей стране. Об этом он заявил в своем выступлении на форуме «Валдай» в Сочи
Вице-премьер Игорь Шувалов, который неоднократно становится фигурантом расследований Фонда борьбы с коррупцией, посетовал на чрезмерное внимание к теме взяток в нашей стране. Об этом он заявил в своем выступлении на форуме «Валдай» в Сочи.
Г-н Шувалов отметил, что нынешний премьер Дмитрий Медведев, когда был президентом страны, слишком много внимания привлек к теме коррупции.
«Пусть не обижается, если ему расскажут, - он преувеличил тему коррупции, довел внимание к ней до чрезмерного», - заявил вице-премьер, сообщается на канале «Методичка» в Telegram.
По традиции все рабочие панели клуба проходят в закрытом режиме, однако по их окончании участники делятся с прессой своими впечатлениями и наблюдениями. На лентах информагентств не удалось найти упреков Шувалова в адрес Медведева по поводу коррупции.
Напомним, в 2012 году Дмитрий Медведев утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2012-2013 годы, согласно которому ужесточался контроль над расходами госслужащих.
Вице-премьер Игорь Шувалов является одним из самых богатых членов правительства. Его официальный доход в 2015 году составил 97,2 миллиона рублей. Шувалову вместе с женой принадлежат четыре квартиры в России площадью от 73,8 до 175,7 кв. м. Вице-премьер также арендует дом в Австрии площадью 1480 кв. м и квартиру в Великобритании, площадь которой составляет 483 кв. м.
По данным ФБК Алексея Навального, управляющий деньгами Шувалова скупает в высотке на Котельнической набережной в Москве целый этаж - 10 квартир стоимостью примерно 600 миллионов рублей. в ФБК сообщали и о квартире чиновника в Лондоне площадью около 500 кв. м и стоимостью примерно 700 миллионов рублей, а также об автомобиле Rolls-Royce за 40 миллионов рублей.
Алексей Навальный в свою очередь прокомментировал жалобу Шувалова на чрезмерное внимание к теме коррупции. «Согласен. Возмутительно вообще - так сильно преувеличить тему коррупции. Едет чиновник Шувалов в своем Роллс-Ройс Фантом, по радио говорят о коррупции. Приехал Шувалов на аэродром, садится в свой частный самолет за 50 миллионов долларов - кто-то за спиной переговаривается о коррупции. Прилетел Шувалов в Лондон, зашел в свою квартиру в центре города стоимостью 680 миллионов рублей - дворецкий с другими слугами шепчется о коррупции», - написал в своем блоге оппозиционер.