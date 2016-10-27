Перестановки в верхах - это здорово
Страсть как люблю, когда в верхах кого-то снимают.
Просто праздник в душе.
Вот и вчера – тоже. Как услышал, прямо вскрикнул от радости: Yes!!!
Поделился с одним трудящимся в нашей конторе, а он, темный человек, даже и не слышал, говорит: – А тебе-то чего, так радуешься?
– Да как чего!? Ну, во-первых, элементарное чувство справедливости – хоть кому-то из них по башке дают. Это ж как нужно отличиться, чтобы даже при таком щадящем для них режиме – выперли! Брякнул, небось, по неосторожности что-то неподобающее о повелителе.
– Ну, правду они все равно не скажут, это как-то не значится в их кодексе, еще и похвалят, наградят, на какое-нибудь жирное местечко пристроят… Тут можно только догадываться: может, дорожку финансовую кому-то перебежал, хапнул сверх меры…
– Неважно, – говорю. – Все равно вытурили, это даже, думаю, его малолетним внукам понятно. Значит, что-то сдвинется в лучшую сторону. Не зря же снимают. Наверняка, придет на его место уже не такой жуликоватый, не такой бесстыжий… Этих-то и без него хватает, нужны хотя бы для рейтинга и другие. Значит, воровать меньше станут, результативность скакнет, забота о простых людях усилится…
– Ну да, и медицина улучшится, и образование, и экология. То-то, я смотрю, сразу легче дышать стало, – захихикал он. – Главное, верных человечков везде расставить.
– А ты не смейся, у меня лично каждая такая рокировка целый клубок чувств вызывает. Тут и злорадство этакое бодрящее, и, естественно, надежда: ну теперь-то уж дело пойдет! и боязнь, что тоже попрут… Начинаю сразу пахать вдвое больше… Плохо, что ли? Это же всё во благо.
– Вообще-то да, – согласился он. – Я помню, одного видного чувака по работе с массами сняли – и я как раз в тот же день с классной бабой познакомился. Наверно, тоже от избытка чувств.
– Ну, вот видишь, – воскликнул я. – У тебя это так проявляется – тестостерон взыграл, захотелось любви. В любом случае перестановка в верхах – это дело хорошее. А ты еще спрашиваешь – чего мне? Жалко только, что редко снимают… Хорошо бы, тут тоже темпы роста увеличили…