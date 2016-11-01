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Политика
Вся правда о крупнейшей авиакатастрофе в истории России
Авторская колонка
01 ноября 19:47
Троицкий Артемий

Рок-журналист, музыкальный критик. Ведущий специалист по современной музыке в России.

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История с арифметикой

В последние два года мы часто проезжаем на машине по Псковской области. Там есть интересные места: изумительные Пушкинские Горы, городок Изборск с древней крепостью и страусиной фермой (это, наверное, и есть пресловутый «изборский клуб»?), сам Псков с Кремлём, множеством церквей, подгнившим жилым домом в центре, где обитала в детстве Софья Перовская с депутатом Львом Шлосбергом.

Однажды мы отклонились от генерального маршрута и занесло нас в известный по названию город Старая Русса. Звучит красиво. Гуляя по городку, я разговорился с местными антикварными бабушками. Пошутил с грустью в голосе: «У вас тут такая разруха, можно фильмы про войну без декораций снимать…». На что самая винтажная из старушек мне ответила: «Да нет, когда немцы-то уходили — получше было».

Это я вспомнил в связи с тем, что руководитель Чечни намедни посетовал на сокращение бюджета республики, указав на то, что там недавно была война. Судя по суровым пейзажам, на Псковщине она и не кончалась. И для сравнения: бюджет Чечни (население 1 350 000, площадь 17 300 кв.км - чтобы всё объективно!) - 60 миллиардов рублей. Бюджет Псковской области (население 650 000, площадь 55 300 кв.км) - 20 миллиардов...

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