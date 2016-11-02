Игорь Шувалов предложил проверить самолеты других чиновников: «Я что, единственный?»
Игорь Шувалов считает, что стал объектом такого расследования из-за своей близости к президенту Владимиру Путину. Чиновник также считает, что цель оппозиционера Алексея Навального и его соратников «породить определенную ненависть»
Вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией о его частном самолете, на котором летает не только сам чиновник, но и его собаки.
Г-н Шувалов считает, что стал объектом такого расследования из-за своей близости к президенту Владимиру Путину. Чиновник также считает, что цель оппозиционера Алексея Навального и его соратников «породить определенную ненависть».
Вице-премьер в ходе брифинга в холдинге Rambler посетовал на то, что он «не единственный, кто летает частным самолетом».
«Я что, единственный, кто летает самолетом? Нет, конечно. Только так открыто, как я, летаю только я. Просто если под других начнут копать, а еще если полезут в полетные листы, с кем эти люди летают, это будет плохо. Поэтому когда начали писать про меня, все мои коллеги и друзья обрадовались - слава тебе господи, пусть лучше про него пишут», - заявил Шувалов, слова которого приводит сайт «Варламов.ру».
Что касается покупки бизнес-джета, то тут, по словам Шувалова, у него «все чисто», а его деньги «не имеют никакого отношения» к его работе в правительстве.
Рассказал высокопоставленный чиновник и о том, почему его частный самолет исчез из базы данных Flightradar24 (публичного сервиса, который отслеживает полеты самолетов в реальном времени). Шувалов сообщил, что «оператор самолета швейцарской компании» снял лайнер с радара, поскольку это небезопасно для самолета, так как «с ним могут что-то сделать». «Вы хотите, чтобы я в следующий раз откуда-то взлетел и не долетел?» – возмутился чиновник.
Напомним, по данным Фонда борьбы с коррупцией, Игорь Шувалов не указал в своей декларации частный самолет Bombardier Global Express стоимостью 50 млн долларов.
Фонд отследил перелеты чиновника и подсчитал, что если самолет арендован, то Шувалов тратит на полеты 170 миллионов рублей в год. По данным борцов с коррупцией, частным бортом летает не только Шувалов и члены его семьи, но и собаки породы корги, участвующие в международных выставках.