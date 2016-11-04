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Хэллоуин противоречит российскому законодательству
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04 ноября 15:59
Николай Дижур

Депутат Серпуховского района Московской области трех созывов

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Трамвай подмосковного губернатора

Читаю я в последнее время длинными осенними вечерами закон о местном самоуправлении, вместо того, чтобы почитать на ночь вице-губернатора Твери Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. И в том числе такой пунктик закона, как: «Установленные Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом права граждан на осуществление местного самоуправления могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». И задумаюсь над тем, кто подорвал основы Конституционного строя в Красногорском районе, основы нравственности в Мытищинском, что случилось со здоровьем депутатов Талдомского района, кто нарушил права и законные интересы других лиц в Наро-Фоминском, кто подорвал оборону Люберецкого района и посягнул на безопасность Подольского?

Ведь неспроста тысячи муниципальных депутатов ринулись слагать свои полномочия, десятки глав сельских и городских поселений выстроились в очередь за выходным пособием и депутаты Московской областной Думы принялись штамповать сомнительные акты пачками сразу в трех чтениях?

Неспроста!

Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев объявил тотальную урбанизацию региона. Нет сельской лошадке, да стальному коню!

И вот уже сорок депутатов Шаховского района разбежались кто куда, четверо избранных глав трудоустроились заместителями главы — начальниками территориальных отделов городского округа Шаховского, а пятнадцать депутатов Шаховского района преобразились в депутатов городского округа Шаховская! Сельские администрации стали территориальными отделами. Столицей городского округа Шаховская становится... рабочий поселок Шаховская, ввиду полного отсутствия на традиционно сельской территории городов!

По плану развития территорий, по перспективному генеральному плану застройки городского округа Шаховская велено застроить 130 га многоэтажной застройкой, с учетом того, что сегодняшняя площадь Шаховской составляет всего лишь 30 га. Вот и получается, что быть Подмосковью спальным районом Москвы! Здесь бы впору подумать о реконструкции железнодорожного узла, а по рабочему поселку запустить трамвай. Впрочем, как говаривал известный персонаж нетленного романа Ильфа и Петрова «12 стульев»: «До чего дожились, - иронически сказал Полесов, - вчера весь город обегал, а плашек три восьмых дюйма достать не мог. Нету! Нет. А трамвай собираются пускать!».

Не знаю, есть ли плашки три восьмых дюйма у Андрея Юрьевича, но волюнтаристские планы не так страшны, как полное, фатальное игнорирование действующего законодательства и попрание основ Конституции РФ!

В чем конкретно выражается игнорирование базовых принципов и статей нашей Конституции, спросите вы и будете правы. Смотрите сами, для чего загляните на официальный сайт городского округа Шаховская. В целях преемственности на офсайте городского округа есть архив муниципального района. Состав Совета депутатов Шаховского района один в один напоминает состав Совета депутатов городского округа Шаховская. То есть нетрудно предположить, что выборов в Совет депутатов нового муниципального образования не было! А стало быть органы местного самоуправления нелегитимны!

Но это так, штрихи в портрету заместителя губернатора Московской области Александра Костомарова - архитектора узурпации прав жителей сельских и городских поселений, устроителя геноцида местного самоуправления.

В области многие сегодня кричат: «Караул!», но никто не задумается откуда этот караул взялся и для чего так топорно в предвыборный год нужно ломать сформировавшиеся за десять лет реформы местного самоуправления общественно-политические институты. А ведь за разогнанными советами депутатов стоят сотни тысяч избирателей... Никто не дает ответ на традиционный русский вопрос: «Что делать?». Если разрешите, то я попробую. В конце, концов, как сельский депутат с тринадцатилетним стажем имею право.

Что изменилось?

Исчезли выборные главы поселений, исчезли сельские депутаты, исчезли бюджеты поселений. Главы поселений стали назначаемыми заместителями главы городского округа, чиновники администраций поселения стали сотрудниками администрации городского округа. То есть нет депутатов поселений, нет бюджетов поселений и есть бюджет городского округа, который расходуется назначенным губернатором главой.

Что изменилось? Изменился порядок расходования бюджетных средств и контроль над его расходованием. Теперь, чтобы вырыть колодцы в 152-х населенных пунктах Шаховской, нужно идти не в местный совет, а везти челобитную в округ! Трамваем везти, если его запустят.

Итак, первое и самое главное - финансовые потоки, или в простонародье - деньги! И разумеется ответ на вопрос, для чего затеяна эта, так сказать с позволения реформа. Для того, чтобы замкнуть все бюджетные расходы на назначаемых, а не выборных глав. Для чего? Ну, здесь уже порассуждайте сами, если в стране у нас - тотальная коррупция. А в Московской области 12 глав застрелено, столько же заместителей, а сколько чиновников задержано, арестовано и осуждено - не сосчитать!

И ответ на второй вопрос: «Что делать?» Повсеместно выходить в суды о признании нелегитимными органы местного самоуправления вновь образованных городских округов. С взысканием в пользу государства ущерба, возникшего в следствии противоправных действий должностных лиц органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных районов.

Ведь, как указано в статье первой закона о местном самоуправлении: «Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации». Или как записано в восьмой главе Конституции РФ: «Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти, запретом на ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами». Ну и уже как сказано в Постановлении Конституционного Суда РФ: «Местное самоуправление - основа не региональной, но всей системы российской государственности».

Вот и задаюсь я вопросом, а кто же на моей родине в предвыборный год, разрушает основы государственности?

А вы говорите, трамвай!

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