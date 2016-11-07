Политологи сообщили о выходе Сергея Иванова и Геннадия Тимченко из ближнего круга президента
Политологи сообщили об утере политического влияния бывшим главой администрации президента Сергеем Ивановым и бизнесменом Геннадием Тимченко. По данным экспертов, Сергей Иванов и Геннадий Тимченко более не входят в ближний круг президента Владимира Путина
Политологи сообщили об утере политического влияния экс-главой администрации президента Сергеем Ивановым и бизнесменом Геннадием Тимченко. По данным экспертов, Иванов и Тимченко более не входят в ближний круг президента Владимира Путина.
В частности, такого мнения придерживаются эксперты холдинга «Минченко консалтинг».
Глава холдинга Евгений Минченко считает, что выход миллиардера Геннадия Тимченко из ближнего круга президента связан со снижением активности бизнесмена по стратегическим направлениям. Похожая ситуация ранее происходила с бизнесменом Романом Абрамовичем.
Что касается Сергей Иванова, то он покинул элитную группу после ухода в отставку с поста главы президентской администрации.
Одновременно с этим, отмечают политологи, Иванов сохранил широкий круг полномочий, а Тимченко продолжает обладать серьезным финансовым ресурсом.
Новым кандидатом в ближний круг президента эксперты называют Сергея Кириенко, который занял место Вячеслава Володина на должности первого замглавы администрации президента.
Также растет влияние нового главы администрации президента Антона Вайно, главы «Ростеха» Сергея Чемезова, главы банка «Россия» Юрия Ковальчука, главы «Роснефти» Игоря Сечина и мэра Москвы Сергея Собянина.
Стабильные позиции в ближнем круге удерживают премьер-министр Дмитрий Медведев, бизнесмен Аркадий Ротенберг, спикер Думы Володин, а также глава Минобороны Сергей Шойгу.