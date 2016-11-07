Депутатам Госдумы запретили выезжать на служебных автомобилях за пределы Москвы
Депутатов Госдумы ограничили в использовании служебных автомобилей. Так, например, народным избранникам запретили выезжать на «думских» автомобилях за границы Москвы ...
Депутатов Госдумы ограничили в использовании служебных автомобилей. Так, например, народным избранникам запретили выезжать на «думских» автомобилях за границы Москвы.
Такая рекомендация дана парламентариям в устной форме. «Этого нет в регламенте или федеральных законах, (…) но есть устное распоряжение о том, что от административных границ Москвы в Московскую область можно ездить на служебном автомобиле не далее 50 километров», - сообщил источник телеканала RT.
Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов считает, такой запрет вполне обоснован.
«Если, скажем, депутат из Башкирии или Иркутска - зачем ему ехать, к примеру, в Пушкино? У него там избирателей нет. То есть, скорее всего, он поедет туда в личных целях», - заявил Старовойтов.
В Думе такое ограничение объяснили необходимостью экономить бюджетные средства на содержание автопарка, а также повышением дисциплины среди депутатов. Отметим, что ранее для повышения дисциплины депутатам запретили голосовать за своих коллег по фракции. Также в настоящее время рассматривается вопрос о размере штрафа за прогулы пленарных заседаний без уважительной причины.