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07 ноября 13:04
Николай Дижур

Депутат Серпуховского района Московской области трех созывов

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Номенклатурная революция Подмосковья

«В Подмосковье ведется активная работа по преобразованию муниципальных районов в городские округа, такая практика позволяет значительно экономить бюджетные средства, заявил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев» — пишет Интерфакс.

За год до исторического юбилея Московскую область ломая через колено ввергают в пучину диктатуры, объявив войну сельскому истеблишменту. Правительственная бюрократия купающийся в роскоши «арендованных благ» от лимузинов до вертолетов разглядела вороватых сельских старост. Армия пропагандистов с многомиллиардным бюджетом заговорила о сокращении расходов на содержание сельских чиновников, напрочь забыв о том, что формировать штаты поселенческих администраций исключительная привилегия населения, которое само и под свою ответственность определяет структуру администрации, имущество и бюджет.

Следуя логике губернатора Воробьева, считающего важнейшим критерием преобразования сельских районов в городские округа сокращение чиновников, нужно сократить их всех, тогда и деньги бюджетные целее будут! Например объединив Московскую область с Москвой.

При этом следует обратить внимание, что при правлении Андрея Юрьевича правительственная бюрократия и расходы на ее содержание достигли чудовищных размеров. Как минимум несколько подмосковных районов вкалывают от зари и до зари, чтобы содержать аж 54 министерства и главка области. Более двадцати тысяч государственных служащих, работников различных ГБУ и околоправительственных структур сытно кушают и крепко спят за народный счет. Обращает на себя внимание тот факт, что в законе «Об общих принципах организации местного самоуправления» нет ни слова о совращении штатов при преобразовании поселений, а речь идет об экономической целесообразности, обеспеченности транспортной инфраструктурой и генеральными планами развития территорий.

Все, так называемые реформы последних лет пронизаны одним - желанием замкнуть все бюджетные потоки на назначаемых глав муниципалитетов.

Еще не успели забыть самый эффективный управленческий институт, так называемых «сити-менеджеров» скандально прогремевший по области чередою коррупционных скандалов, продажей выборных должностей, как он оказался не нужен. Теперь у нас конкурсные комиссии тщательно отбирают глав, которых затем единогласно утверждают советы депутатов. Еще одна химера демократии, преследующая единственную цель — назначать на вроде бы выборную должность «своего человечка». Да и как ему не порадеть?

И вот уже готов закон о передаче обратно в муниципалитеты полномочий в области земельных отношений, а дальше глядишь и градостроительную деятельность вернут. Ведь сегодня чтобы согласовать строительство сортира на деревне нужно ехать в Красногорск!

Меня спрашивают, а что плохого в укрупнении дотационных районов?

Я отвечаю.

Во-первых нас делают дотационными как раз те, кто обязан в силу закона обеспечить исполнение полномочий органов местного самоуправления соответствующим бюджетом. Серпуховский район собирает налогов 4.5 миллиарда рублей. Нам оставляют 800 тысяч и дотируют до 1.5 миллиардов рублей, которых впритык хватает на заработную плату работникам образования(80%), культуры и спорта.

Во-вторых, что лучше хорошая диктатура губернии, или плохая демократия своего района?

Да, возможно главы поселений приворовывают, да депутаты никакие, если по мановению пальца отказываются от мандата, да село нуждается в коренной реформе. Только если рабочий поселок Шаховская станет административным центром городского округа Шаховская, бюджетного изобилия не наступит.

В-третьих обеспечьте полномочия сельских администраций должным финансированием, то есть перераспределите бюджет области в пользу поселений, законодательно запретите получающим заработную плату из бюджета избираться депутатами, то есть обеспечьте должный контроль за формированием и расходованием бюджетных средств и я вас уверяю, село поднимется с колен.

А на сегодняшний день получается, чтобы монополизировать право на распоряжение бюджетными деньгами, нужно фактически поменять общественно-политический строй.

Может быть проще принять один нормальный закон о местном самоуправлении и не переписывать его постоянно?

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