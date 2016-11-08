«Единая Россия» рекомендовала Наталье Поклонской умерить свою медийную активность
Экс-прокурору Крыма «настоятельно рекомендовали» в ближайшее время не попадать в сводки новостей с неоднозначными высказываниями ...
Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская получила замечание от руководства «Единой России» по поводу своей медийной активности в последнее время. Ей «настоятельно рекомендовали» в ближайшее время не попадать в сводки новостей с неоднозначными высказываниями.
Источник издания Znak.com в Госдуме сообщил, что последние заявления Поклонской о Ленине, Гитлере и фильме Алексея Учителя о Николае II вызвали бурю негодования в руководстве фракции «Единой России».
Скандальные заявления Натальи Поклонской якобы расходятся с ранее объявленным руководством Госдумы курсом на профессионализацию парламента, а сравнение Ленина с Гитлером стало «последней каплей».
Напомним, ранее Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить еще не законченный фильм «Матильда» Алексея Учителя об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Экс-прокурор Крыма сочла художественный фильм оскорбляющим чувства верующих.
Затем депутат поставила в один ряд Владимира Ленина и Адольфа Гитлера, назвав их «извергами XX столетия».
В конце минувшей недели Наталью Поклонскую высмеяли в социальных сетях после того, как в эфире радиостанции «Вести FM» она приписала фразу Чацкого из пьесы Александра Грибоедова «Горе от ума» полководцу Александру Суворову.