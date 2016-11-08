Как подружиться с Путиным
На УВЗ предприняли провокационную попытку выставить себя единственной политической опорой президента страны в регионе
Первая декада ноября принесла политэлите Урала и сотрудникам Администрации Президента нежданчик. Руководство любимого ребенка «Ростеха» и Минпрома, НПК «Уралвагонзавод», решило поиграть в политику по-крупному. На роль хедлайнера этого спектакля даже назначили Президента России. Потом, правда, одумались, однако было поздно – слово вылетело в массы…
Но – по порядку. Уже с середины октября в PR-кампании УВЗ произошла заметная перемена. В СМИ стали с завидной частотой появляться позитивные сообщения, причем не местечкового, а системного, федерального плана. Большие инвестиции в почти умерший ЧТЗ, слова Олега Сиенко на заседании чемезовского Союза машиностроителей о проблемах отечественного машиностроения, сообщения об инновационных вагонах, наградах рабочих, привлечение 4-миллиардного кредита от банка «ЮГРА» (и это при имеющихся долгах!), мнение британцев об «Армате», информация о новых договорах с поставщиками, обучение руководства УВЗ – лишь малая часть официального позитива, выплеснутого за последние две недели. Который призван показать одно: корпорация и все ее заводы на подъеме, все хорошо!
Логично напрашивался следующий шаг, политический. И он был сделан.
Цели определены…
6 ноября на одном из самых рейтинговых информационных ресурсов Урала появляется статья. Она совершенно четко расставляет акценты, кто и как ведет политическую войну среди свердловских элит, между которыми намечается серьезная грызня. И кому светит большое будущее.
Неизвестный автор (материал подписан неким Александром Устиновым, но вряд ли это мэр Краснотурьинска, а других статей с такой подписью в издании нет) говорит о том, что войну со своими противниками начал губернатор Куйвашев. Именно он наносит предательский удар полпреду Президента Игорю Холманских (представляя арест руководителя Корпорации Развития Маслова как его прямой просчет). Наверное, Куйвашев стоял и за медийным скандалом вокруг сотрудника ФСБ зарезавшего свою семью, тонко намекает издание. Целью этого скандала был глава Свердловского УФСБ Михаил Вяткин. До этого губернатор «мочил» мэра Нижнего Тагила Сергея Носова.
Согласитесь, сделано, на первый взгляд, даже грамотно. Куйвашева подставляют по полной – мол, губернатор против Полпреда (которого Сам выделил), против ФСБ (это вообще ни в какие ворота!), против, страшно сказать, мэра Путинграда. Легкий прокол, который допустили составители материала (Холманских назвали уважительно по имени-отчеству там, где это не было оправдано), неудачно пытаются прикрыть нарочитой грубостью – Путинград именно из их текста.
Задачи поставлены…
Карты раскрываются во второй части – оказывается, среди элит блуждает достаточно убедительная версия о том, что в декабре 2016 года в качестве кандидата в губернаторы «от власти» может быть выдвинут представитель группы УВЗ. Слухи блуждают самые разнообразные вплоть до того, что две недели назад была информация, что в пресловутый «шорт лист» на пост губернатора Свердловской области может быть включен и Алексей Балыбердин. Хотя лучшим кандидатом на пост губернатора может быть только Сергей Носов. Человек с УВЗ.
Я не знаю, кто разрабатывал концепцию этого текста и писал его. Но профессионализма заказчику и исполнителям явно не хватило. «В принципе, у кандидатов от УВЗ неплохо получилось бы «рулить» областью. Но самое же главное, выдвижение Сергея Носова позволило бы полностью замкнуть властную вертикаль между федеральным центром и регионом, между Путиным и землёй».
Какая фраза! Такое ощущение, что этот абзац писал бывший сотрудник пресс-службы какого-то управления ФМС или МВД. Автора уже просто несёт: «назначение Сергея Носова и.о. губернатора окончательно бы закрыло вопрос не только с «тюменским спрутом», но и вечно агрессивной администрацией Екатеринбурга».
Понятно, что если менять главу региона и его ближайшее окружение (в лице Владимира Тунгусова), то нужно убирать и Ройзмана. И нам это говорят открытым текстом: «Назначение и.о. губернатора Сергея Носова ставит крест на планах Тунгусова: если вдруг губернатором будет назначен Носов то и вопрос о политических амбициях Екатеринбурга будет закрыт сам собой».
Таким образом, довольно резюмирует автор, назначение Сергея Носова может способствовать окончательному замирению элит и сверх того – полнейшей стабилизации социально-политической обстановки. После чего, используя слова анонимного эксперта, пытается вбить пару кольев в вампирские груди Куйвашева и Тунгусова: «Нужно признать, что Куйвашев и Тунгусов являются внегосударственными, внесистемными элементами политического ландшафта, не ориентированными на Владимира Путина. Каждый из них по-своему эффективен и достиг результатов в качестве профессионального управленца – Куйвашев смог лоббировать интересы «тюменского спрута», а Тунгусов смог выстроить администрацию Екатеринбурга». Весь набор ключевых слов: почти антигосударственные, антипутинские, насквозь коррумпированные персонажи. Стилистика доносов 30-х годов в наших сердцах… Более того, Куйвашев и Тунгусов не просто не встроились в путинскую вертикаль, но в своей политической борьбе используют даже внесистемную оппозицию, утверждает автор. Надо полагать, что по сравнению с ними даже Олег Ляшко и члены ИГИЛ (запрещена в России) выглядят ангелами…
В общем, Куйвашева и Тунгусова вкупе с Ройзманом надо скорее «замочить», чтобы заменить… кем? Ответ готов: «кадровый резерв УВЗ, Полпредства и УФСБ как раз и есть тот самый резерв для выстраивания в регионе Путинской вертикали. Как распорядится Владимир Путин - можно только гадать, но среди элит идет активно обсуждение самых разнообразных сценариев».
Снимаю шляпу. Они уже даже за первое лицо страны почти все решили. Не слишком ли резво, господа-товарищи с УВЗ?
За работу, товарищи!
«В частности, прорабатывается версия, по которой на пост губернатора назначается Сергей Константинович Носов. В этой связи открывается вакансия мэра Путинграда, куда понятно и логично было бы назначение Игоря Рюриковича Холманских». Полпредом надо ставить главу УФСБ Михаила Вяткина, который, внимание! «являясь самым надежным представителем президента на Урале сможет выполнить любую задачу».
У ребят сносит крышу от собственной крутости. Они говорят о том, что легитимные выборы прошли только в Тагиле. Интересно, знает ли об этом Элла Памфилова? Они говорят о том, что Сергея Носова могу назначить главой министерства промышленности и торговли РФ (или его заместителем). А может, им станет… Олегом Сиенко. Интересно, что думает об этом Денис Мантуров, гг.Морозов, Каламанов и т.д.? «Подобное назначение откроет широкие возможности для лоббирования интересов уральских промышленников и реального сектора экономики. Открываются возможности для вывода региона из социально-экономического кризиса».
После таких откровений следует вывод: «Таким образом, в регионе может сложиться мощная управленческая вертикаль, в которой Владимир Путин будет опираться на УВЗ и ФСБ - самые надежные опоры в политическом процессе современной России. Встраивание Свердловской области в Путинскую вертикаль позволяет разрешить сразу три кризиса: социальный, экономический и политический». Чего, по мнению автора, всеми силами не хочет допустить действующий губернатор региона.
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Эта статья появилась на сайте Ystav.com 6 ноября в 18 часов 27 минут в разделе «Аналитика». Провисев около суток, она исчезла, и сейчас сайт выдает ошибку. Текст, правда, доступен в кэше Гугла. Что сказать? Вряд ли это был фейк или розыгрыш – не 1 апреля на дворе. Вряд ли это была и подстава Сиенко со стороны Куйвашева – время выбрано неверное. Хотя, признаюсь, ощущение провокации при чтении последней, «кадровой» части статьи было стойким. Скорее всего, пиарщики УВЗ действительно решили сыграть по-крупному, но сделали это непрофессионально. Поняв, что взяли на себя слишком много. Иначе чем объяснить, что явную «джинсу» снял даже Ystav, известный своей непримиримостью к Куйвашеву? Как бы то ни было, этот эпизод свидетельствует об уровне так называемых «элит». Которых уж точно нельзя подпускать к министерским креслам – если, конечно, у АП нет задачи положить всю российскую промышленность на бок.