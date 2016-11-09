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Политика
«Победа» - абсурд в параллельной реальности
Авторская колонка
09 ноября 12:37
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

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Если бы американцем был я

Если бы американцем был я, то я бы точно пошел на выборы. Хотя бы потому, что это забавно. А за кого голосовал бы – не так важно.

Не было до сих пор президентов женщин? Ну, пусть будет женщина что ли. Чернокожий был, женщина будет, следующим выберем китайца, гомосексуалиста или чернокнижника. Да, я в курсе, что из раза в раз миллионы американских избирателей ни на какие выборы не ходят. Потому что разочаровались, потому что все равно ничего не изменится, потому что хрен редьки не слаще – в общем, мотивация очень похожа на мотивацию тех, кто не ходит на выборы у нас. Но чтобы проникнуться безразличием, надо жить в стране постоянно, а я же сужу со стороны.

Точно так же со стороны об американских выборах судит и подавляющее большинство из нас. И со стороны кажется, что американские выборы – это забавно, прикольно и интересно. Страсти-то какие кипят! Вскрытая почта, предвыборные миллионы, полученные от исламистов, уклонение от налогов, оскорбления женщин, охранник со шприцем, глупая улыбка на лице и дурацкая прическа на голове.

Да, это похоже на цирк. Но на что похожи наши выборы? Наши выборы ни на выборы не похожи, ни на цирк. В Штатах хотя бы поржать можно, а у нас и не смешно, и не грустно. На российские выборы я хожу потому, что это мой долг, а на американские я бы пошел как на любопытное развлечение. Спасибо пропаганде: мы теперь знаем, что в Америке можно голосовать как попало, можно голосовать хоть по сто раз, можно голосовать мертвым душам, нет никакого «дня тишины», можно сообщать результаты выборов прямо по ходу голосования, можно набрать больше голосов избирателей и все равно проиграть из-за архаичной системы выборщиков. По идее, эти выборы проводятся по каким-то немыслимым правилам, нарушающим все санитарные нормы демократии.

Но почему-то именно в Штатах демократия крепче, чем где бы тони было. Она очень далека от идеала, но крепче остальных точно. И народ, который знает обо всех приколах своей избирательной системы, десятилетиями принимает ее как данность и признает итоги выборов как честные и справедливые. И самое занятное, что при любом президенте жизнь американцев будет примерно такой же, как и была. И это хорошо.

Хорошо, когда страна не зависит драматически от воли конкретного человека. И этот человек в любом случае уйдет максимум через восемь лет, и не будет править Америкой до тех пор, пока либо ему это не надоест, либо пока он физически не исчезнет. И не важно, победит Трамп или Хиллари. Разница между ними, безусловно, есть, и разница заметная. Но для Соединенных Штатов эта разница не критична. Распад Америки, крах доллара и прочие сновидения существуют только в вашем телевизоре. Эти сладким фантазиям уже сотня лет и будут греть душу еще не одному поколению мечтателей. За эти годы в США сменится еще не один десяток президентов и все будет по-прежнему. То есть более или менее хорошо.

Источник - Эхо Москвы

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