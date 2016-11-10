Лучшее средство от одиночества - поддерживать власть
Пошел на самый верх и строго спросил: – Почему вы не учитываете мое мнение?
– А какое у вас мнение? – спрашивают.
– Ну, не такое, какое у вас. Я себя уважаю.
– Чему же вы тогда удивляетесь?
– Но мне же обидно, – сказал я. – Каким-то чужаком себя в родной стране чувствуешь. Мне и так одиноко, в личной жизни, а тут еще и политическая изоляция…
– А вы измените свое мнение, думайте, как и мы – и мы обязательно его учтем.
– Ловко, – усмехнулся я.
– Зато не будет себя чувствовать пятой колонной, всякие преференции получите, с работой, с зарплатой, лечением, всё у вас будет хорошо…
– Да мне главное от одиночества избавиться, – признался я.
– И одиночество отступит, обещаю. Сразу ощутите себя этаким единым монолитом со всеми.
– Как в Государственной Думе? – угрюмо спросил я.
– И в Думе, и на митингах, и в мыслях. Это лучшее средство от одиночества – поддерживать власть, потому что за нас народ, абсолютное большинство. Ради этого можно и каким-то там личным мнением пожертвовать.
– Ладно, попробую, – согласился я. И в тот же день радикально сменил свое мнение. В принципе тут и ломать-то себя особо не потребовалось, убеждения – это ведь вещь довольно условная, как карта ляжет. Сегодня ты коммунист, завтра ультра-либерал; сегодня – за демократию, завтра – за автократию, примеров хоть пруд пруди… Так и со мной, тут проблемы не вышло. И к монолиту быстро приобщился, смотрю, и мнение мое новое стали учитывать, даже на форум в поддержку сходил, а радости что-то не прибавилось, только хуже стало.
Нет, думаю, тут одним личным мнением не отделаешься, надо и глаза закрыть, и уши заткнуть... И – дал так же резко назад от такого единения.
По мне, лучше уж – одиночество.