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Авторская колонка
10 ноября 17:05
Ларин Александр

Журналист и литератор. Автор книг, рассказов и эссе.

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Лучшее средство от одиночества - поддерживать власть

Пошел на самый верх и строго спросил: – Почему вы не учитываете мое мнение?

– А какое у вас мнение? – спрашивают.

– Ну, не такое, какое у вас. Я себя уважаю.

– Чему же вы тогда удивляетесь?

– Но мне же обидно, – сказал я. – Каким-то чужаком себя в родной стране чувствуешь. Мне и так одиноко, в личной жизни, а тут еще и политическая изоляция…

– А вы измените свое мнение, думайте, как и мы – и мы обязательно его учтем.

– Ловко, – усмехнулся я.

– Зато не будет себя чувствовать пятой колонной, всякие преференции получите, с работой, с зарплатой, лечением, всё у вас будет хорошо…

– Да мне главное от одиночества избавиться, – признался я.

– И одиночество отступит, обещаю. Сразу ощутите себя этаким единым монолитом со всеми.

– Как в Государственной Думе? – угрюмо спросил я.

– И в Думе, и на митингах, и в мыслях. Это лучшее средство от одиночества – поддерживать власть, потому что за нас народ, абсолютное большинство. Ради этого можно и каким-то там личным мнением пожертвовать.

– Ладно, попробую, –  согласился я. И в тот же день радикально сменил свое мнение. В принципе тут и ломать-то себя особо не потребовалось, убеждения – это ведь вещь довольно условная, как карта ляжет. Сегодня ты коммунист, завтра ультра-либерал; сегодня – за демократию, завтра – за автократию, примеров хоть пруд пруди… Так и со мной, тут проблемы не вышло. И к монолиту быстро приобщился,  смотрю, и мнение мое новое стали учитывать, даже на форум в поддержку сходил, а радости что-то не прибавилось, только хуже стало.

Нет, думаю, тут одним личным мнением не отделаешься, надо и глаза закрыть, и уши заткнуть... И – дал так же резко назад от такого единения.

По мне, лучше уж – одиночество.

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