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Загадочные фотографии президента Путина
Авторская колонка
13 ноября 16:12
Николай Дижур

Депутат Серпуховского района Московской области трех созывов

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Отравленные обещаниями...

Наверное у каждого организатора митинга бывает подспудное чувство: «А не придут?...». Да и отрицательные температуры, ледяные дожди и снегопад не создают комфортной среды для протестующих. Но наши пришли.

13 ноября 2016 года, площадь возле кинотеатра «Дружба» в городе Чехове Московской области бала заполнена людьми требующими немедленного закрытия Кулаковского полигона ТБО. Женщины, дети, старики и молодежь были едины в своем отношении к власти, к ядовитой свалке и перспективам её существования. Люди аплодисментами встречали требующих немедленного закрытия полигона и освистывали, захлопывали и затопывали чиновников рассказывающих об обязательном закрытии мусорки, но только с 1 января 2018 года.

Отдать должное - и глава Чеховского района Сергей Юдин и представитель министерства экологии Московской области Дмитрий Ольховик вышли к народу с перспективами рекультивации свалки. Причем на предложение испить родниковой Манушкинской водички Ольховик ответил отказом, признав её отравленной.

И совершенно не понятно для чего было девять раз отказывать в проведении митинга, если даже площадь перед Домом культуры была с утра пораньше очищена от снега полностью. И в гуще митингующих мелькала фигура главы администрации Марины Кононовой....

Телекамеры «Россия», «Мир», «Свободы слова» и иных средств массовой информации, коих было около десяти, лишь подчеркивали актуальность происходящего на площади для совершенно полярных информационных институтов.

Свалка должна быть закрыта и с этим никто не спорит. Только люди говорят что это должно быть «вчера», а власти говорят что завтра, правда ни одного документа, в том числе о том, что Кулаковский полигон ТБО будет закрыт 1 января 2018 года, народу не предъявляют. Поэтому веры нет, а требование есть!

Дикость, ущербность и антинародная сущность власти заключается в том, что полигона как такового не существует вовсе. Специального сооружения, предназначенного для изоляции и обезвреживания ТБО, гарантирующего санитарно-эпидемиологическую безопасность населения нет! Есть захваченная у Гослесфонда земля на которую вываливают и складируют бытовые отходы. То есть идет неконтролируемое, круглосуточное и противоправное отравление окружающей среды не с попустительства властей, а при их непосредственном участии. Уж, кем - кем, а непонимающими, безграмотными и безответственными дураками их не назовешь. Они точно знают. что делают и за сколько!

Владимир Путин объявил наступающий год Годом экологии.

Власти Московской области объявили и сегодня на митинге это подтвердили, годом геноцида жителей Чеховского района. И не случайно митингующие требовали перевести на обучение в Манушкинскую среднюю школу детей губернатора Московской области Андрея Воробьева и министра экологии Александра Когана. Ведь школа находится в санитарной зоне полигона, что глубокоуважаемые руководители региона признавать отказываются.

Может быть после митинга признают?

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Авторская колонка
Отравленные обещаниями...
Наверное у каждого организатора митинга бывает подспудное чувство: «А не придут?...». Да и отрицательные температуры, ледяные дожди и снегопад не создают комфортной среды для протестующих. Но наши пришли.
Николай Дижур
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