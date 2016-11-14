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14 ноября 13:38

Запрет на обучение детей чиновников за границей оформят на законодательном уровне

Коммунист Рашкин считает, что данный запрет должен распространяться на чиновников разных уровней, а также на работников, занимающих руководящие посты на государственных предприятиях и в компаниях, в уставных капиталах которых доля государства превышает 25%

В Госдуму внесен законопроект, который запрещает детям чиновников учиться за границей. Документ подготовил депутат от КПРФ Валерий Рашкин.

Данный законопроект поручает правительству РФ в срок до 1 января 2017 года принять нормативно-правовые акты, устанавливающие соответствующий запрет.

Коммунист Рашкин считает, что данный запрет должен распространяться на чиновников разных уровней, а также на работников, занимающих руководящие посты на государственных предприятиях и в компаниях, в уставных капиталах которых доля государства превышает 25%.

В то же время запрет не коснется сотрудников дипломатических миссий, которые работают за границей, и на менеджеров зарубежных филиалов российских компаний.

При этом дети чиновников могут получать образование в зарубежных филиалах российских учебных заведений.

Валерий Рашкин считает, что обучение за границей детей чиновников и топ-менеджеров «препятствует формированию в стране подлинно национальной управленческой элиты, вымывает кадры, способствует закреплению в России социального неравенства, отрыву правящего класса от народа».

Ранее сообщалось, что в Кремле на неофициальном уровне рекомендовали чиновникам вернуть своих детей и родителей, находящихся за границей, в Россию. Рекомендация касается чиновников администрации президента, администраций регионов, депутатов всех уровней и сотрудников государственных корпораций.

По данным СМИ, за границей проживают и учатся дети пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, депутата Сергея Железняка, сенатора Елены Мизулиной, главы МИД РФ Сергея Лаврова и многих других.

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