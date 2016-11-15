Кремль отказался от досрочного проведения выборов президента России
Ранее сообщалось, что выборы президента России проведут не в марте 2018 года, а весной 2017 года. При этом в Кремле и Центризбиркоме неоднократно слухи о досрочных выборах опровергали
Кремль отказался от идеи досрочных выборов президента страны. Аналитики говорят, что отказ от переноса даты голосования связан с результатами президентских выборов в США. В Кремле полагали, что выборы выиграет Хиллари Клинтон, однако новым хозяином Белого дома станет Дональд Трамп.
Ранее сообщалось, что выборы президента России проведут не в марте 2018 года, а весной 2017 года. При этом в Кремле и Центризбиркоме неоднократно слухи о досрочных выборах опровергали.
Источники телеканала «Дождь» сообщили, что сценарий с досрочными выборами был бы актуален в случае победы в США Хиллари Клинтон, которая резко критиковала политику российских властей и могла попытаться «расшатать ситуацию в России перед выборами».
Кроме того, для переноса выборов были и экономические причины. Кремлевские технологи считали, что экономический кризис приведет к резкому снижению рейтинга Владимира Путина. Однако сейчас политологи говорят, что предпосылок для снижения рейтинга действующего главы государства нет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление источников «Дождя» об отказе от досрочных выборов президента, заверил, что таких планов в Кремле никогда не было.
«Таких планов никогда не было, не от чего отказываться», - отметил представитель президента.