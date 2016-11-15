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Политика
15 ноября 00:24

Кремль отказался от досрочного проведения выборов президента России

Ранее сообщалось, что выборы президента России проведут не в марте 2018 года, а весной 2017 года. При этом в Кремле и Центризбиркоме неоднократно слухи о досрочных выборах опровергали

Кремль отказался от идеи досрочных выборов президента страны. Аналитики говорят, что отказ от переноса даты голосования связан с результатами президентских выборов в США. В Кремле полагали, что выборы выиграет Хиллари Клинтон, однако новым хозяином Белого дома станет Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что выборы президента России проведут не в марте 2018 года, а весной 2017 года. При этом в Кремле и Центризбиркоме неоднократно слухи о досрочных выборах опровергали.

Источники телеканала «Дождь» сообщили, что сценарий с досрочными выборами был бы актуален в случае победы в США Хиллари Клинтон, которая резко критиковала политику российских властей и могла попытаться «расшатать ситуацию в России перед выборами».

Кроме того, для переноса выборов были и экономические причины. Кремлевские технологи считали, что экономический кризис приведет к резкому снижению рейтинга Владимира Путина. Однако сейчас политологи говорят, что предпосылок для снижения рейтинга действующего главы государства нет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление источников «Дождя» об отказе от досрочных выборов президента, заверил, что таких планов в Кремле никогда не было.

«Таких планов никогда не было, не от чего отказываться», - отметил представитель президента.

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