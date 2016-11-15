Главу Минэкономразвития задержали по подозрению в вымогательстве взятки с угрозами
В ночь на вторник, 15 ноября, Следственный комитет задержал министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Высокопоставленного правительственного чиновника подозревают в вымогательстве взятки в крупном размере. Возбуждено уголовное дело
В ночь на вторник, 15 ноября, Следственный комитет задержал министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Высокопоставленного правительственного чиновника подозревают в вымогательстве взятки в крупном размере. Возбуждено уголовное дело.
Взятка предназначалась г-ну Улюкаеву за содействие «Роснефти» в сделке по приобретению государственного пакета в «Башнефти», сообщила ТАСС представитель СКР Светлана Петренко.
«Обстоятельства преступления связаны с получением занимающим государственную должность РФ Алексеем Улюкаевым 14 ноября двух миллионов долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую НК «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАК АНК «Башнефть» в размере 50%», - заявила Петренко.
В СКР добавили, что министр «с угрозами вымогал взятку у представителей «Роснефти» и был задержан с поличным».
2 млн долларов были переданы министру экономического развития в качестве взятки под контролем сотрудников правоохранительных органов. Поводом для следственного эксперимента в отношении Улюкаева стали результаты прослушки его разговоров, а также бесед людей из его окружения. Сотрудники ФСБ прослушивали министра с лета текущего года.
В СКР отметили, что при задержании министр «тщетно пытался дозвониться до покровителей».
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя задержание министра, заявил, что обвинение в адрес Улюкаева выдвинуто очень серьезное и требует веских доказательств.
«Сейчас ночь. Я не знаю, докладывалось ли президенту. Это очень серьезное обвинение, которое требует очень серьезных доказательств. В любом случае, решить что-либо может только суд», - заявил Песков РИА Новости.