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Политика
15 ноября 07:39

Главу Минэкономразвития задержали по подозрению в вымогательстве взятки с угрозами

В ночь на вторник, 15 ноября, Следственный комитет задержал министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Высокопоставленного правительственного чиновника подозревают в вымогательстве взятки в крупном размере. Возбуждено уголовное дело

Фото: rbc.ru

В ночь на вторник, 15 ноября, Следственный комитет задержал министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Высокопоставленного правительственного чиновника подозревают в вымогательстве взятки в крупном размере. Возбуждено уголовное дело.

Взятка предназначалась г-ну Улюкаеву за содействие «Роснефти» в сделке по приобретению государственного пакета в «Башнефти», сообщила ТАСС представитель СКР Светлана Петренко.

«Обстоятельства преступления связаны с получением занимающим государственную должность РФ Алексеем Улюкаевым 14 ноября двух миллионов долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую НК «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАК АНК «Башнефть» в размере 50%», - заявила Петренко.

В СКР добавили, что министр «с угрозами вымогал взятку у представителей «Роснефти» и был задержан с поличным».

2 млн долларов были переданы министру экономического развития в качестве взятки под контролем сотрудников правоохранительных органов. Поводом для следственного эксперимента в отношении Улюкаева стали результаты прослушки его разговоров, а также бесед людей из его окружения. Сотрудники ФСБ прослушивали министра с лета текущего года.

В СКР отметили, что при задержании министр «тщетно пытался дозвониться до покровителей».

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя задержание министра, заявил, что обвинение в адрес Улюкаева выдвинуто очень серьезное и требует веских доказательств.

«Сейчас ночь. Я не знаю, докладывалось ли президенту. Это очень серьезное обвинение, которое требует очень серьезных доказательств. В любом случае, решить что-либо может только суд», - заявил Песков РИА Новости.

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