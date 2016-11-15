Задержание министра Улюкаева назвали ударом по группе либералов во власти
Российские политики и бизнесмены разделились во мнениях по поводу резонансного задержания министра экономического развития Алексея Улюкаева по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупом размере у госкомпании «Роснефть» с применением угроз
Российские политики и бизнесмены разделились во мнениях по поводу резонансного задержания министра экономического развития Алексея Улюкаева по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупом размере. По версии следствия, высокопоставленные чиновник «с угрозами» вымогал взятку в 2 млн долларов у «Роснефти» за содействие сделке по покупке госпакета акций «Башнефти».
Политики едва ли не в один голос говорят по поводу задержания Алексея Улюкаева, что «неприкасаемых нет», а представители бизнес-сообщества не верят в вину министра.
Так, бывший первый замглавы администрации президента, а ныне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил по поводу задержания министра, что в России «перед законом все равны».
Бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская высказалась более резко. По ее словам, обвинения в адрес чиновника столь высокого ранга свидетельствуют о том, что «неприкасаемых нет».
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал возбуждение в отношении главы Минэкономразвития «позорищем». Зюганов напомнил, что «минимум десять раз требовал отставки Улюкаева, требовал закрыть эту коррупционную кормушку, перестать распродавать собственность, но этот министр продолжал заниматься подобными вещами, пока не дошел до того, что стал воровать у себя в кабинете».
Представители бизнеса, напротив, выступили в защиту министра. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал задержание Улюкаева «странным» и добавил, что более правдоподобно выглядело бы обвинение министра в том, что «он сбил старушку».
Первый зампред ЦБ Сергей Швецов в беседе с РБК отметил, что написанное в пресс «выглядит абсурдно», так как Улюкаева в последнюю очередь можно было бы заподозрить «в чем-то подобном».
Уполномоченный по правам бизнесменов при президенте РФ Борис Титов выразил мнение, что Улюкаев «совсем не коррелируется» с коррупционером и взяточником.
В свою очередь директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко в беседе с порталом Znak.com обратил внимание на то, что разработка Улюкаева велась ФСБ в течение года. Когда она началась, нынешний вице-президент «Роснефти» по безопасности Олег Феоктистов работал как раз в ФСБ. Политолог также назвал задержание Улюкаева ударом по группе либералов во власти.
В этом с ним согласен и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. «Добивают либералов во власти: Белых, Улюкаев, кто следующий? Дворкович, Силуанов, Чубайс? Выбор не так уж и велик, а внутривидовая борьба сильна», - отметил Гудков.
Экс-депутат скептически отнесся к обвинениям в адрес министра, который «угрожал «Роснефти»». «Понятно, что настоящему Игорю Ивановичу никакой министр грозить не мог: все равно как Элла Памфилова бы угрожала Кадырову. Угрожать не мог, а мешать – да», - написал Гудков на своей странице в Facebook.